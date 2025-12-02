Región Metropolitana en alerta preventiva por alto riesgo de incendios forestales ante ola de calor

Incendio forestal en una ladera del Cerro San Cristobal, en la comuna de Recoleta. Javier Torres/Aton Chile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este martes alerta temprana preventiva en la Región Metropolitana por la amenaza de incendios forestales, una decisión que entra en vigencia desde hoy y se mantendrá mientras persistan las condiciones de riesgo.

La medida se adoptó tras analizar los informes técnicos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que advierten escenarios propicios para que el fuego se inicie y se propague con rapidez.

Previamente, la DMC había emitido una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas que afectará a Valparaíso y a la Región Metropolitana durante la jornada de este miércoles 3.

El fenómeno ocurre debido a una dorsal en altura, es decir, una gran masa de aire caliente que se instala sobre la zona e impide que el aire frío refresque la superficie, propiciando jornadas muy secas y calurosas.

Según el pronóstico, el litoral de Valparaíso podría alcanzar 28 °C, mientras que el valle y la cordillera de la costa de la Región Metropolitana llegarían hasta 35 °C.

En tanto, Conaf, a través de su sistema Botón Rojo y de su modelo de pronóstico de riesgo de incendios forestales, identificó zonas con alta probabilidad de generación y propagación del fuego.

Cabe señalar que el Botón Rojo es una herramienta que cruza variables como temperatura, humedad, viento y estado de la vegetación para anticipar dónde y cuándo el peligro es mayor. Cuando ese indicador se activa, la institución eleva las alertas internas y comunica a las autoridades para que ajusten su despliegue preventivo.

Qué implica la alerta temprana preventiva

Con esta declaración, Senapred pasa a un estado de reforzamiento de la vigilancia, lo que significa monitoreo constante de las condiciones de riesgo, coordinación directa con servicios de emergencia y preparación de recursos.

Se activa además el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres para responder con mayor rapidez si se detecta humo o fuego.