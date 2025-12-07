Fiscalía investiga femicidio frustrado en Panguipulli: imputado permanece detenido e internado

Según los primeros antecedentes recopilados por Carabineros, el hombre habría intentado matar a su cónyuge golpeándola en la cabeza y asfixiándola.

La Unidad de Género de la Fiscalía Regional de Los Ríos inició una investigación por un delito de femicidio frustrado ocurrido durante la mañana de este sábado en la comuna de Panguipulli. El imputado, pareja de la víctima, se encuentra detenido.

Según los primeros antecedentes recopilados por Carabineros, el hombre habría intentado matar a su cónyuge golpeándola en la cabeza y asfixiándola. La agresión fue interrumpida por uno de los hijos de la víctima , quien intervino para evitar un desenlace fatal.

La mujer fue trasladada al Hospital de Panguipulli con lesiones de carácter grave. El imputado, en tanto, se habría autoinferido una herida penetrante en el tórax con un arma blanca, por lo que fue derivado al Hospital Base de Valdivia, donde permanece internado a la espera de una cirugía.

Para esclarecer las circunstancias del ataque, la Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y dispuso que el detenido pase a audiencia de control de detención una vez que su condición de salud lo permita.

Además, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Los Ríos brindará apoyo a la mujer y a sus hijos durante el proceso investigativo.