Detienen a imputado por homicidio de joven de 20 años en Valdivia

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Los Ríos y la Brigada de Homicidios de la PDI detuvo a un sujeto de 20 años, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un joven de la misma edad en Valdivia.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes 5 de diciembre en la intersección de las avenidas Simpson y Francia, a un costado del colegio Windsor School, en la comuna de Valdivia.

La víctima había sido trasladada al Hospital Base de Valdivia, y falleció producto de una herida penetrante cardíaca provocada. Según primeros antecedentes, producto de un ataque con un arma blanca.