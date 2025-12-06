Detienen a imputado por homicidio de joven de 20 años en Valdivia
El imputado tenía la misma edad de la víctima, quien falleció en un recinto de salud de la comuna.
El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Los Ríos y la Brigada de Homicidios de la PDI detuvo a un sujeto de 20 años, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un joven de la misma edad en Valdivia.
El hecho ocurrió en la tarde del viernes 5 de diciembre en la intersección de las avenidas Simpson y Francia, a un costado del colegio Windsor School, en la comuna de Valdivia.
La víctima había sido trasladada al Hospital Base de Valdivia, y falleció producto de una herida penetrante cardíaca provocada. Según primeros antecedentes, producto de un ataque con un arma blanca.
El equipo ECOH pondrá al imputado a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia durante esta jornada para formalizar una investigación en su contra.
