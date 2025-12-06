La PDI y la Fiscalía Local de Arica investigan un homicidio frustrado ocurrido durante la noche en calle Humberto Arellano, donde un hombre de 20 años fue atacado con un arma de fuego .

Detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional quedaron a cargo de las primeras diligencias por instrucción del Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes recogidos por la Brigada de Homicidios, en coordinación con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Arica, la víctima fue interceptada en plena vía pública por un vehículo desde el cual descendió un individuo armado , quien efectuó múltiples disparos antes de huir del lugar.

PDI investiga ataque armado que dejó a joven en estado grave en Arica

“En horas de la noche, un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de veinte años de edad, fue interceptado por un vehículo en calle Humberto Arellano, cuyo conductor descendió del móvil portando un arma de fuego, con el cual procedió a disparar en reiteradas ocasiones", señaló el subprefecto Julio Ceballo, jefe de la BH de la PDI Arica.

“Conforme a instrucciones del Ministerio Público, oficiales de la Brigada de Homicidios, en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, se encuentran desarrollando las diligencias de investigación a fin de establecer las circunstancias y motivos que originaron este ataque, que conllevó a que la víctima fuera trasladada hasta el hospital regional, producto de la gravedad de sus lesiones, donde se mantiene grave debido a las mismas ”, sumó

El joven permanece internado en el Hospital Regional Dr. Juan Noé, donde se mantiene en estado grave debido a las heridas provocadas por los disparos.