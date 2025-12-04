Sujetos asaltan al menos dos locales de centro comercial de Maipú y realizan disparos al aire

Pasadas las 15.00 horas de este jueves, desconocidos irrumpieron con overoles y su rostro cubierto en el centro comercial Midmall de la comuna de Maipú para sustraer especies y luego realizaron disparos en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, los sujetos, cuyo número aún no es determinado, llegaron a bordo de tres vehículos al recinto ubicado en Camino Melipilla. Testigos relataron a Canal 13 que tras irrumpir en algunos locales, los asaltantes realizaron disparos al aire y luego huyeron, mientras dejaban miguelitos -o abrojos- en el camino.

El jefe comercial de Midmall Maipú, Ignacio Morales, relató a Chilevisión que entre dos y tres locales dedicados a la venta de perfumes y vestuario resultaron afectados. Además, señaló que los asaltantes eran al menos 10.

El representante afirmó, además, que no hay heridos producto de este asalto. Carabineros, por su lado, aún no ha entregado mayores antecedentes al respecto, pero funcionarios policiales ya se trasladaron al recinto y se encuentran realizando las primeras diligencias.

Desde el Ministerio Público, en tanto, comunicaron que el fiscal jefe de flagrancia occidente, Patricio Rosas se dirige al inmueble. Las pericias fueron encargadas a la Policía de Investigaciones (PDI).

Noticia en desarrollo...