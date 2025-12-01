BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En la recta final, Kast instala tema migratorio en la campaña e instruye a Carter viajar a Arica

    Faltando dos semanas para el balotaje en que se enfrentará a Jeannette Jara, el presidenciable del Partido Republicano volvió a endurecer su discurso contra la migración irregular y le pidió al senador electo trasladarse al norte para que supervise la situación en la frontera.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson

    Hace poco más de un mes, el candidato José Antonio Kast (Partido Republicano), en el marco de la campaña de la primera vuelta, lanzó un mensaje a los extranjeros que estaban en situación irregular en Chile para que volvieran a sus países.

    Esto le valió diversas críticas, incluso desde el comando de la entonces candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que puso en duda la viabilidad de la propuesta.

    30 días después, y producto de la decisión del gobierno de Perú de cerrar la frontera, se generó una fuerte presión migratoria en la frontera norte del país, lo que el comando de Kast atribuyó a aquel mensaje del candidato.

    Aunque en el gobierno minimizan que las palabras de Kast tuvieran un efecto, este fin de semana el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se trasladó al norte y se reunió con el gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), para abordar la problemática.

    Si bien el Ejecutivo desestimó que hubiera una crisis humanitaria, ya que solo había 14 personas que por problemas de documentación no podían cruzar a Perú, desde la candidatura de Kast salieron a capitalizar el hecho.

    El sábado, desde la Región de O’Higgins, el abanderado sostuvo que “lo que hemos señalado… ha generado un movimiento de personas que van saliendo del país”.

    “Eso en gran parte es porque hemos sido muy claros, y hemos dicho que nosotros, a diferencia de la candidata Jeannette Jara, no vamos a regularizar una migración irregular. Y les hemos señalado todos los días la cantidad de días que quedan para que dejen nuestra patria”, agregó.

    En esa línea, volvió a reiterar el llamado que había lanzado y recordó los días que, de acuerdo con su plan de gobierno, restan para esas personas en situación irregular.

    “Les quedan 102 días para dejar nuestra patria a quienes no están de manera regular en Chile, para que puedan llevarse todas sus pertenencias, sus bienes y sus ahorros”, afirmó.

    “Si eso no ocurre antes de que nosotros asumamos el gobierno, en la oportunidad que se haga control de identidad, que se determine que alguien está irregular, va a ser expulsado de nuestra nación con lo puesto”, remató Kast.

    Para reforzar el mensaje, el candidato le pidió a uno de sus voceros, el senador electo Rodolfo Carter (independiente-republicano) que visite la región con el fin de monitorear la situación en la frontera.

    “Hoy día tenía que estar allá (en La Araucanía), pero me voy dentro de pocas horas a Arica por el tema de migraciones. José Antonio Kast me pidió que vaya para allá”, señaló Carter al respecto en Mesa Central de Canal 13.

    El hecho de que Kast apele a algún personero de su elenco para potenciar el mensaje en materia de seguridad y migración no es nuevo. De hecho, cuando en octubre lanzó la propuesta lo hizo acompañado del también senador electo y general (r) Cristián Vial, quien explicó en detalle el plan.

    El diseño, según explicó en esa oportunidad Vial, consta de tres fases y tendrá objetivos como reforzar el control de la frontera marítima en la zona norte, actualizar la Política Nacional de Migración y Extranjería, exigir diplomáticamente a Bolivia optimizar el control de su frontera, entre otras.

    En paralelo, el senador por la zona, José Durana (UDI), quien es uno de los principales aliados de Kast en su partido, criticó duramente al Ministerio de Relaciones Exteriores. “Este gobierno no ha logrado alcanzar acuerdos bilaterales efectivos para la reconducción de migrantes irregulares”, arremetió.

    “Sugiero que también debieran reforzar sus fronteras con Colombia y Ecuador para evitar el tránsito continuo de migrantes ilegales hacia el sur”, complementó.

    Desde la Sexta Región, en tanto, Kast volvió a arremeter contra el gobierno por el manejo de la seguridad. “Chile, como ustedes saben, vive una crisis, una crisis de inseguridad, una crisis de salud, una crisis de educación, una crisis de vivienda. Pero la inseguridad ha golpeado con mucha fuerza a la Región de O’Higgins desde hace ya mucho tiempo, y las autoridades no están haciendo su trabajo como corresponde. Se crea un Ministerio de Seguridad, pero quienes están en el Ministerio de Seguridad no conocen la realidad de las regiones”.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastEleccionesArica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La elección está abierta”: Jara lidera intento para subir moral oficialista y comando critica a economistas de Kast

    Ni Kast ni Jara: PDG llama a votar nulo tras consulta entre militantes

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    “Es una challa de campaña”: Jara cuestiona cuenta regresiva de Kast en medio de tensión migratoria en la frontera con Perú

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

    RM concentra el 76% de los 127 “narcofunerales” registrados a nivel nacional desde que se promulgó la nueva ley

    Lo más leído

    1.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    2.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    3.
    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    4.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    5.
    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    “La elección está abierta”: Jara lidera intento para subir moral oficialista y comando critica a economistas de Kast
    Chile

    “La elección está abierta”: Jara lidera intento para subir moral oficialista y comando critica a economistas de Kast

    Ni Kast ni Jara: PDG llama a votar nulo tras consulta entre militantes

    En la recta final, Kast instala tema migratorio en la campaña e instruye a Carter viajar a Arica

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026
    Negocios

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    El sueño del retorno sigue vivo: Concepción elimina a Copiapó y jugará ante Cobreloa la final de la liguilla del Ascenso
    El Deportivo

    El sueño del retorno sigue vivo: Concepción elimina a Copiapó y jugará ante Cobreloa la final de la liguilla del Ascenso

    Remontada en Calama: una ráfaga de goles instala a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso tras vencer a San Marcos

    Sabino Aguad admite la incertidumbre en Unión Española tras el descenso: “Es fácil prometer que volveremos, pero no puedo”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro
    Mundo

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por caso de corrupción, mientras aseguran que evalúa nueva ofensiva contra Irán

    Legisladores de EE.UU. sugieren que ataques en el Caribe podrían suponer un crimen de guerra

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón