En la recta final, Kast instala tema migratorio en la campaña e instruye a Carter viajar a Arica

Hace poco más de un mes, el candidato José Antonio Kast (Partido Republicano), en el marco de la campaña de la primera vuelta, lanzó un mensaje a los extranjeros que estaban en situación irregular en Chile para que volvieran a sus países.

Esto le valió diversas críticas, incluso desde el comando de la entonces candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que puso en duda la viabilidad de la propuesta.

30 días después, y producto de la decisión del gobierno de Perú de cerrar la frontera, se generó una fuerte presión migratoria en la frontera norte del país, lo que el comando de Kast atribuyó a aquel mensaje del candidato .

Aunque en el gobierno minimizan que las palabras de Kast tuvieran un efecto, este fin de semana el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se trasladó al norte y se reunió con el gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), para abordar la problemática.

Si bien el Ejecutivo desestimó que hubiera una crisis humanitaria, ya que solo había 14 personas que por problemas de documentación no podían cruzar a Perú, desde la candidatura de Kast salieron a capitalizar el hecho .

El sábado, desde la Región de O’Higgins, el abanderado sostuvo que “lo que hemos señalado… ha generado un movimiento de personas que van saliendo del país”.

“Eso en gran parte es porque hemos sido muy claros, y hemos dicho que nosotros, a diferencia de la candidata Jeannette Jara, no vamos a regularizar una migración irregular. Y les hemos señalado todos los días la cantidad de días que quedan para que dejen nuestra patria”, agregó.

En esa línea, volvió a reiterar el llamado que había lanzado y recordó los días que, de acuerdo con su plan de gobierno, restan para esas personas en situación irregular.

“Les quedan 102 días para dejar nuestra patria a quienes no están de manera regular en Chile, para que puedan llevarse todas sus pertenencias, sus bienes y sus ahorros”, afirmó.

“Si eso no ocurre antes de que nosotros asumamos el gobierno, en la oportunidad que se haga control de identidad, que se determine que alguien está irregular, va a ser expulsado de nuestra nación con lo puesto”, remató Kast.

Para reforzar el mensaje, el candidato le pidió a uno de sus voceros, el senador electo Rodolfo Carter (independiente-republicano) que visite la región con el fin de monitorear la situación en la frontera.

“Hoy día tenía que estar allá (en La Araucanía), pero me voy dentro de pocas horas a Arica por el tema de migraciones. José Antonio Kast me pidió que vaya para allá”, señaló Carter al respecto en Mesa Central de Canal 13.

El hecho de que Kast apele a algún personero de su elenco para potenciar el mensaje en materia de seguridad y migración no es nuevo. De hecho, cuando en octubre lanzó la propuesta lo hizo acompañado del también senador electo y general (r) Cristián Vial, quien explicó en detalle el plan.

El diseño, según explicó en esa oportunidad Vial, consta de tres fases y tendrá objetivos como reforzar el control de la frontera marítima en la zona norte, actualizar la Política Nacional de Migración y Extranjería, exigir diplomáticamente a Bolivia optimizar el control de su frontera, entre otras.

En paralelo, el senador por la zona, José Durana (UDI), quien es uno de los principales aliados de Kast en su partido, criticó duramente al Ministerio de Relaciones Exteriores. “Este gobierno no ha logrado alcanzar acuerdos bilaterales efectivos para la reconducción de migrantes irregulares”, arremetió.

“Sugiero que también debieran reforzar sus fronteras con Colombia y Ecuador para evitar el tránsito continuo de migrantes ilegales hacia el sur”, complementó.

Desde la Sexta Región, en tanto, Kast volvió a arremeter contra el gobierno por el manejo de la seguridad. “Chile, como ustedes saben, vive una crisis, una crisis de inseguridad, una crisis de salud, una crisis de educación, una crisis de vivienda. Pero la inseguridad ha golpeado con mucha fuerza a la Región de O’Higgins desde hace ya mucho tiempo, y las autoridades no están haciendo su trabajo como corresponde. Se crea un Ministerio de Seguridad, pero quienes están en el Ministerio de Seguridad no conocen la realidad de las regiones”.