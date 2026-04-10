Capturan a sujeto que habría amenazado por Instagram realizar un tiroteo en el CFT Linares

El jueves fue detenido un sujeto mayor de edad que habría amenazado a través de la red social Instagram realizar un tiroteo en el Centro de Formación Técnica (CFT) Linares.

Según los antecedentes de parte de Carabineros, la captura se habría realizado al interior del domicilio de M. A. P. G. por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1° Comisaría de Linares.

Por orden de la Fiscalía de Flagrancia, los funcionarios policiales habrían asistido al mencionado establecimiento educacional tras recibir la denuncia de la amenaza de tiroteo.

Luego de una serie de diligencias investigativas, habrían podido identificar al autor de las publicaciones, procedido a su captura y trasladado al sujeto a la comisaría de Linares.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público, que espera que sea formalizado este viernes por el delito de amenazas.