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    Eran estudiantes del plantel: formalizan a los dos detenidos que exhibieron un arma en la Universidad de Antofagasta

    El hecho, ocurrido el pasado miércoles, derivó en un operativo de Carabineros para su captura y también a la evacuación completa del Campus Coloso de la casa de estudios.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Eran estudiantes del plantel: formalizan a los dos detenidos que exhibieron un arma en la Universidad de Antofagasta Fiscalía

    Arraigo nacional y prohibición de acercarse a cualquier dependencia de la Universidad de Antofagasta fueron las medidas cautelares impuestas a los dos detenidos el pasado miércoles en dependencias de esta casa de estudios, luego de ser encontrados portando una supuesta arma de fuego.

    El hecho habría alterado el orden público en la universidad y habría derivado en la evacuación de todo el Campus Coloso mientras Carabineros capturaba a estas personas.

    Durante la jornada del jueves se desarrolló su audiencia de formalización, instancia en que se conoció que ambos eran estudiantes de dicha universidad y tendrían 19 años de edad.

    Exhibición de armamento en la Universidad de Antofagasta terminó con dos sujetos detenidos.

    “Según se detalló en audiencia, los imputados fueron vistos exhibiendo un arma que aparentaba ser de fuego, mientras permanecían en un vehículo, hecho que perturbó gravemente la tranquilidad de dicho recinto universitario, cuyas autoridades de inmediato ordenaron la evacuación completa del campus”, explicó Tamara Farren, vocera de la Fiscalía de Antofagasta.

    En la formalización también se informó que el arma con la que fueron descubiertos en verdad era de aire comprimido.

    Se estableció un plazo de investigación de 45 días.

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