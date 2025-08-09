SUSCRÍBETE
Nacional

Capturan a sujeto que portaba 56 paquetes de droga avaluados en $500 millones en Arica

Según la Fiscalía, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención y formalización.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Créditos: PDI

Este sábado los detectives de la Brigada de Investigación de Sustancias Químicas Controladas (Brianco) interceptaron a un imputado de nacionalidad peruana en el Terminal Internacional de Arica que traía 56 paquetes de droga.

Cada sustancia ilícita estaba marcada con la cara del personaje ficticio “El Guasón”. Estos estaban avaluados en casi 500 millones de pesos.

De acuerdo al subprefecto José Vergara, jefe de la Brianco de la PDI Arica, “se logra detectar y ubicar un vehículo con placa patente peruana que momentos antes había ingresado por el complejo Fronterizo Chacalluta, hasta un inmueble aledaño al Terminal de Buses Internacional de la ciudad de Arica".

Créditos: PDI

Añadió que “es por ello que, a través del Ministerio Público, se logra gestionar una orden de entrada y registro autorizada debidamente por el Juzgado de Garantía, y al momento de la revisión se logra detectar 56 contenedores de lo que fue analizado posteriormente como clorhidrato de cocaína”.

Por esto, y tras ubicar la droga oculta en el piso del vehículo bajo la alfombra, se incautaron más de 58,34 kilos de esta sustancia ilícita.

Esto representa casi 60 mil dosis sacadas de circulación, cuyo avalúo en el mercado ilegal es de casi 500 millones de pesos.

La seremi de Seguridad Pública de Arica y Parinacota, Elsa Cortez, comentó que “este importante decomiso refleja el compromiso del Gobierno con la seguridad y el combate al narcotráfico”.

“Más de 58 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados gracias al trabajo coordinado de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI. Continuaremos reforzando las coordinaciones con la finalidad de cumplir el compromiso de combatir el crimen organizado en nuestra región”, indicó.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención y formalización.

PolicialAricaCocaínaTráfico de drogaPDIMinisterio PúblicoSeremiJuzgado de Garantía

