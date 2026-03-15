Capturan en Argentina a delincuente chileno que se fugó en 2024 de Colina 1: se hizo pasar por peruano

En la foto, Daniel Jerez, alias "chico Dany" y José Torres Montecinos, apodado el "chico Perry" se fugaron en octubre de 2024 desde Colina 1

Luego de más de un año y cinco meses prófugo, autoridades policiales confirmaron este sábado que el delincuente chileno José Santos Torres Montecinos, conocido como “el chico Perry”, fue identificado en un recinto penitenciario de Argentina tras 524 días desde su fuga desde el penal Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1.

La ratificación ocurre luego de un proceso de verificación de identidad realizado mediante el cruce de bases de datos entre la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que permitió establecer que el fugitivo se encontraba recluido en una cárcel del país vecino bajo una identidad falsa.

Fuga desde Colina 1

Torres Montecinos escapó del penal ubicado en la comuna de Colina el domingo 6 de octubre de 2024, junto a otro interno identificado como Daniel Ignacio Jerez Hernández, apodado “el chico Dany”.

De acuerdo con lo informado por Gendarmería, la evasión ocurrió cerca de las 14.10 horas, cuando ambos reclusos lograron desplazarse entre los puestos de vigilancia 9 y 10 del sector sur del recinto, según se pudo observar posteriormente en registros del circuito cerrado de televisión del establecimiento.

Tras detectarse la fuga, se activaron alertas internas y operativos de búsqueda, aunque no se logró impedir que ambos internos escaparan del recinto penitenciario.

“El chico Perry”, actualmente de 47 años, había ingresado al penal a comienzos de abril de 2023 para cumplir una condena que se extendía hasta el año 2037.

Según antecedentes judiciales, el sujeto mantenía condenas por robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado, delitos cometidos en territorio chileno.

Ambos fugitivos pertenecían a la Torre 5B del penal Colina 1, desde donde planificaron y ejecutaron la evasión.

Captura en Argentina bajo identidad falsa

De acuerdo con los antecedentes recopilados por las policías, el chico Perry se encontraba en una cárcel argentina desde octubre de 2025, luego de haber sido detenido junto a otros dos ciudadanos chilenos tras cometer un robo en una vivienda.

Sin embargo, al momento de su arresto se habría identificado como ciudadano peruano, lo que permitió inicialmente ocultar su verdadera identidad.

Las inconsistencias detectadas por las autoridades trasandinas despertaron sospechas, lo que dio inicio a la verificación que incluyó cooperación policial internacional.

El proceso concluyó este 14 de marzo, cuando el intercambio de información entre las instituciones policiales permitió confirmar de manera fehaciente que el detenido correspondía al prófugo chileno.

Proceso de extradición

Al respecto, el agregado policial de la PDI en Argentina, el subprefecto Ariel Alarcón, explicó que ahora comenzará una nueva fase para concretar su retorno al país.

“Ahora comenzará la etapa formal del trabajo con las oficinas de Interpol tanto en Buenos Aires como en Santiago, para poder acelerar los procesos de extradición hacia Chile y que vuelva a prisión, donde debe cumplir condena hasta el año 2037”, señaló.

Con la identidad confirmada, las autoridades chilenas iniciarán ahora los procedimientos judiciales y diplomáticos para solicitar la extradición del reo, con el objetivo de que retorne al país y continúe cumpliendo su condena en el sistema penitenciario nacional.

Mientras tanto, el sujeto permanece recluido en un establecimiento penitenciario en la provincia de Buenos Aires, a la espera de que se resuelva su situación judicial y se concrete su eventual traslado a Chile.