Carabinera en riesgo vital tras sufrir quemaduras en incendio de Concepción: auxiliaba a familiares en la evacuación

En estado grave y riesgo vital se encuentra una funcionaria de Carabineros tras resultar con quemaduras mientras colaboraba en la evacuación de sus familiares, afectados por los incendios en Concepción, en la Región del Biobío.

Se trata de la cabo 1ª Makarena Moreno, perteneciente a la 6ª Comisaría de San Pedro de la Paz. Según informaron desde la institución uniformada, la tarde del domingo la funcionaria -que estaba fuera de servicio- se encontraba colaborando en la evacuación de un inmueble amenazado por el avance del fuego, donde fue alcanzada por las llamas, resultando con quemaduras de consideración.

La uniformada fue trasladada hasta la Clínica Sanatorio Alemán, donde fue hospitalizada fuera de riesgo vital. Sin embargo, con el pasar de las horas su estado de salud de agravó.

Moreno debió ser trasladada hasta la Unidad de Cuidados Intensivos, en condición grave, con soporte de ventilación mecánica y riesgo vital , según precisaron desde Carabineros.

Debido a la complejidad de su estado, se dispuso su traslado en un avión ambulancia institucional hasta la Clínica Indisa, en la Región Metropolitana, donde continuará recibiendo atención médica especializada.

Durante la noche del domingo, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, concurrió hasta el centro asistencial para visitar a la funcionaria.

La autoridad explicó que la carabinera “resultó con el 25% de su cuerpo quemado, y también están afectadas sus vías respiratorias”.

Araya aseguró que “existen todos los cuidados para una pronta recuperación, como institución le estamos prestando todo el apoyo, como corresponde (…) el equipo médico está esperanzado de su recuperación”, sostuvo.

Paralelamente, Carabineros activó la red de apoyo institucional para acompañar a la funcionaria y a su familia.