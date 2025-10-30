Carabinero balea a sujeto que intentó huir de persecución en Recoleta

En riesgo vital se encuentra un hombre que intentó huir de Carabineros tras una persecución en la comuna de Recoleta, en el sector norte de la Región Metropolitana.

Desde la institución señalaron a Chilevisión que cerca de las 10.30 de la mañana personal de Carabineros se encontraba realizando controles preventivos en la comuna.

En ese momento, divisaron un vehículo sin sus placas patentes y cuyo conductor manejaba contra el tránsito.

Los funcionarios procedieron a una fiscalización, sin embargo el conductor huyó, por lo que se dio paso a un “seguimiento controlado”.

Desde Carabineros señalaron que tras intentar evadir el control, el sujeto se “abalanzó” con el vehículo en contra de un funcionario, por lo que éste, al ver en peligro su integridad física, hizo uso de su arma de servicio.

El hecho ocurrió en la calle La Conquista, a la altura de El Roble, donde aún permanece el vehículo a la espera de ser retirado por personal especializado.

El sujeto, en tanto, resultó con una herida en el tórax, por lo que fue trasladado hasta el Hospital San José, donde se encuentra en riego vital.

Respecto al vehículo, se confirmó que mantenía encargo por robo desde octubre de este año.