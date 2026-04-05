Carabinero de franco frustra robo de vehículo en un recinto comercial de Maipú

Este viernes, un carabinero de franco frustró el robo de un vehículo por parte de cinco individuos en el estacionamiento de un recinto comercial en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Según relató la teniente Fernanda Rubilar, el funcionario de Carabineros se encontraba sentado en una plaza cercana cuando vio a cinco sujetos “todos con el rostro cubierto y portando armas de fuego, quienes intentaban sustraer un automóvil desde el estacionamiento del lugar”.

Fue entonces que el policía decidió intervenir y cuando la banda criminal notó su presencia, al identificarse como carabinero, “reaccionaron efectuando al menos dos disparos en su contra , lo que motivó la inmediata respuesta del oficial, quien repelió el ataque utilizando su arma de fuego particular, realizando cinco disparos”.

Con esta acción logró frustrar el delito y obligó a los sujetos a huir del lugar en dirección desconocida sin lograr concretar el robo del automóvil.

Como informó Carabineros, tras esta situación no hubo lesionados.