Carabinero de franco frustra robo en Estación Central: hay un detenido y siete prófugos

En la noche del sábado, un carabinero de franco frustró un robo perpetrado por ocho sujetos en Estación Central, Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por el teniente Álvaro Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, a eso de las 21.00 horas en la intersección de calle Hermanos Arellano con avenida Libertador Bernardo O’Higgins el efectivo policial presenció un asalto en curso -cuyos detalles no fueron informados- en el que se utilizaban armas de fuego.

Ante esta situación, el uniformado usó su arma institucional e hirió en la pierna a uno de los participantes del intento de robo. Los otros siete asaltantes huyeron del lugar sin poder concretar el delito.

Carabineros informó que al sujeto que recibió el impacto balístico se le proporcionó atención médica y que no tiene heridas de gravedad.

“Gracias a su intervención se evitó un delito mayor y resguardó la integridad de las personas que estaban siendo víctimas de este hecho”, destacó el oficial.