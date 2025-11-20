Carabineros captura en La Araucanía a prófugo argentino que mantenía alerta roja internacional de Interpol por violación

Cerca de las 17.30 horas de este miércoles, en el marco de los controles de identidad preventivos que se desarrollan en zonas sensibles de la Macrozona Sur, la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén realizó una fiscalización a un sujeto al exterior de una construcción de la subestación eléctrica, ubicada en el kilómetro 695 de la Ruta 5 Sur, en Freire.

Al verificar los antecedentes del individuo, personal policial pudo determinar que se trataba del ciudadano de nacionalidad argentina de iniciales F.A.G.P., que mantenía una orden de detención vigente, por lo que se procedió a su detención.

Al continuar con las diligencias investigativas sobre el perfil del detenido, se consultó a la plataforma SICPOL, donde presentó una alerta roja internacional.

Por ello, el personal de la SIP tomó de inmediato contacto con el enlace Interpol de Carabineros, confirmándose dicha alerta.

El individuo se encontraba requerido desde Argentina para cumplir una condena de 10 años por violación.

El mayor Mauricio Rodríguez, comisario de la 5° Comisaría Pitrufquén, resaltó la labor que permitió apresar a un sujeto con una orden de detención vigente por delitos sexuales.

“Se confirmó que tenía una alerta roja internacional de Interpol por una condena de 10 años en Argentina, siendo entregados todos los antecedentes a Fiscalía y puesto a disposición de la justicia”, explicó.

El detenido F.A.G.P de 23 años de edad pasará a control de detención este jueves, a la espera igualmente de las instrucciones del Ministerio Público dada su condición de prófugo internacional.