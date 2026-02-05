Carabineros decomisa casi un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido

Un operativo encabezado por personal del OS9 de Carabineros permitió desarticular un punto de venta de indumentaria deportiva falsificada en el borde costero de Coquimbo.

En el lugar, se concretó la incautación de cerca de un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido y se detuvo a un hombre por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

“El trabajo de investigación en terreno desarrollado por nuestros carabineros especializados del OS9 permitió identificar un punto de venta informal de camisetas de Coquimbo Unido, además de otras indumentarias correspondientes al actual campeón del fútbol nacional”, explicó la jefa de la Tenencia Peñuelas, teniente Loring Soto.

La oficial precisó que “las falsificaciones están avaluadas en casi siete millones de pesos y eran comercializadas de manera clandestina en una feria estival en la comuna puerto”.

