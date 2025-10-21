SUSCRÍBETE
Nacional

Carabineros detiene a dos involucrados en accidente de furgón escolar que dejó a un niño de 10 años muerto

Dos imputados fueron detenidos por la policía uniformada. Ambos son chilenos, mayores de edad, tienen antecedentes penales y antes del choque habían participado de un robo con intimidación. Otros cinco menores de edad y dos adultos que iban en el vehículo escolar resultaron lesionados.

Por 
Javiera Arriaza
 
Juan Manuel Ojeda

El choque de un vehículo con un furgón escolar en Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en Recoleta, dejó un menor fallecido y cinco niños lesionados. Carabineros informó que en el automóvil de menor tamaño se trasladaban dos delincuentes que minutos antes habían robado un teléfono móvil.

“Pasada las 16.00 horas, un grave accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en el sector de Patronato”, señaló preliminarmente la policía uniformada a través de un comunicado.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho involucró a un furgón escolar y un vehículo particular, resultando el primero volcado en la calzada.

A raíz de la emergencia, personal de la policía uniformada concurrió al lugar para adoptar el procedimiento correspondiente, mientras equipos de salud y Bomberos realizaron labores de rescate y atención a las personas afectadas.

El teniente coronel Gabriel Villanueva, de la Prefectura Norte de Carabineros, confirmó que se registró el fallecimiento de un menor de edad en el lugar de los hechos. Asimismo, señaló que “no hay más niños en riesgo vital”, pero que siete personas resultaron lesionadas de diversa consideración. Según fuentes que saben del caso la víctima fatal tenía 10 años.

Según Villanueva, los hechos ocurrieron cuando dos sujetos que cometieron el robo de un celular y huyeron del lugar, siendo perseguidos por civiles. En medio de su huida, no respetaron una señalética de ceda al paso y colisionaron con el furgón que trasladaba a los estudiantes.

Junto con ello, el coronel Villanueva a cargo del procedimiento sostuvo que Carabineros “no tiene ningún tipo de intervención en lo que es el seguimiento o persecución”. Además, informó que los delincuentes que huían fueron detenidos, ambos son chilenos, mayores de edad y con antecedentes penales. Los imputados serán formalizados durante la jornada de este martes.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, lamentó profundamente el fatal accidente. “En primer lugar, quiero transmitir el pésame y el consuelo a la comunidad escolar del colegio Rafael Sanhueza y a las familias, primero, del niño fallecido, y en segundo lugar, de los que han sido lesionados”, declaró Cordero al entregar los primeros antecedentes del caso.

“Los antecedentes que tiene el gobierno hasta ahora son que en el contexto de un choque que existió en la comuna de Recoleta, donde aparentemente un vehículo estaría involucrado en un robo con intimidación, que se alejaba del lugar e impactó contra el vehículo de transporte escolar, donde iban ocho personas (...). Uno de ellos lamentablemente ha fallecido”, precisó el secretario de Estado.

