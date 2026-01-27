Carabineros detiene a extranjero que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió al bebé

La madrugada de este martes, Carabineros y personal municipal de Quinta Normal detuvieron a un sujeto de nacionalidad venezolana que apuñaló a su pareja y luego hirió a bala a un hombre en la misma comuna.

Los hechos comenzaron en la vivienda del individuo, ubicada en calle Santa Inés en la comuna antes mencionada. Allí, el sujeto agredió a su pareja, apuñalándola con un objeto cortopunzante.

La mujer tenía cuatro meses de embarazo, y producto de la lesión, perdió a su hijo. Además, su propia vida estaba en peligro, puesto que, tras la agresión, ingresó a un centro asistencial en riesgo vital.

Los equipos médicos lograron contenerla y, de momento, la mujer se mantiene estable dentro de su gravedad.

Tras este ataque, el sujeto huyó de la vivienda e ingresó a una casa ubicada en la misma comuna. En esa propiedad se encontraban dos hombres, uno de ello, al percatarse de la presencia del desconocido, le disparó en una de sus piernas con un arma debidamente inscrita.

El mayor Daniel Barrera, de la 22ª comisaría de Quinta Normal, explicó que el venezolano estaba aparentemente en estado de ebriedad y bajo efectos de psicotrópicos, por lo que “no se vio mayormente afectado por la lesión balística".

En consecuencia, el sujeto “le arrebata el arma al propietario y lo lesiona, aparte de agredirlo físicamente”.

Tras esto, el individuo huyó con el arma, sin embargo, al poco rato fue detenido por Carabineros y personal municipal.

El mayor Barrera aseguró que el arma fue encontrada lejos del sujeto, puesto que la habría lanzado mientras huía.

El Ministerio Público estableció que personal de Labocar deberá realizar las pericias tendientes a esclarecer el caso.