Carabineros detiene a individuo parapetado en inmueble de Estación Central

Hasta un domicilio ubicado en el pasaje Quellón de la comuna de Estación Central, llegaron funcionarios de Carabineros de la 58ª Comisaría, tras ser alertados de la presencia de un desconocido armado en el lugar.

El hecho ocurrió pasadas las 9.00 de la mañana, hora en que un hombre de 82 años denunció que un desconocido había entrado a su domicilio y estaría oculto en el baño de su propiedad.

Según el relato de testigos, el individuo estaba armado, puesto que momentos antes habría intentado sustraer la cartera a una transeúnte en la intersección de avenida Las Rejas con calle Coyahique.

Tras verse frustrado el ilícito, el sujeto habría huido del lugar, ingresando posteriormente al domicilio mencionado, situación que fue informada oportunamente a Carabineros.

En ese contexto, Carabineros solicitó la presencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), cuyo personal especializado efectuó un registro minucioso del inmueble.

En la vivienda fue detectado el sujeto oculto en el entretecho. La persona fue detenida, sin que se registraran lesionados.

El detenido fue puesto a disposición de los organismos competentes. En tanto, Carabineros continúa desarrollando diligencias para esclarecer los hechos.