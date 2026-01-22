SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros detiene a individuo parapetado en inmueble de Estación Central

    El sujeto habría ingresado al domicilio mientras escapaba tras intentar asaltar a una transeúnte.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hasta un domicilio ubicado en el pasaje Quellón de la comuna de Estación Central, llegaron funcionarios de Carabineros de la 58ª Comisaría, tras ser alertados de la presencia de un desconocido armado en el lugar.

    El hecho ocurrió pasadas las 9.00 de la mañana, hora en que un hombre de 82 años denunció que un desconocido había entrado a su domicilio y estaría oculto en el baño de su propiedad.

    Según el relato de testigos, el individuo estaba armado, puesto que momentos antes habría intentado sustraer la cartera a una transeúnte en la intersección de avenida Las Rejas con calle Coyahique.

    Tras verse frustrado el ilícito, el sujeto habría huido del lugar, ingresando posteriormente al domicilio mencionado, situación que fue informada oportunamente a Carabineros.

    En ese contexto, Carabineros solicitó la presencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), cuyo personal especializado efectuó un registro minucioso del inmueble.

    En la vivienda fue detectado el sujeto oculto en el entretecho. La persona fue detenida, sin que se registraran lesionados.

    El detenido fue puesto a disposición de los organismos competentes. En tanto, Carabineros continúa desarrollando diligencias para esclarecer los hechos.

    Más sobre:PolicialEstación Central

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    Postergación de cuotas y facilidades crediticias: la respuesta de los bancos ante la emergencia por incendios

    Lo más leído

    1.
    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    2.
    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    3.
    Boric agradece apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para emergencia de incendios forestales

    Boric agradece apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para emergencia de incendios forestales

    4.
    Violencia intrafamiliar, denuncias y plegarias: el infierno de Julia Chuñil

    Violencia intrafamiliar, denuncias y plegarias: el infierno de Julia Chuñil

    5.
    Luis Cordero y “gobierno de emergencia”: ministro asegura que entregarán a próxima administración números a la baja en delitos

    Luis Cordero y “gobierno de emergencia”: ministro asegura que entregarán a próxima administración números a la baja en delitos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales
    Chile

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    Aumentan a 878 la cifra de viviendas destruidas por incendios forestales y se mantienen 18 siniestros en combate

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia
    Negocios

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata
    Tendencias

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”
    El Deportivo

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660
    Cultura y entretención

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Legado de Gabriela Mistral: diputados oficiarán a editoriales y buscan extender sus derechos de autor por una década

    Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania
    Mundo

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer