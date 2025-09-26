Carabineros enfrentan a sujetos armados y frustran robo a camioneta distribuidora de cigarros en San Joaquín

En el marco de un patrullaje preventivo de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros en el sector de calle Haydn, en San Joaquín, los funcionarios policiales detectaron un vehículo Mercedes Benz que circulaba con sus placas patentes cubiertas.

Del automóvil descendieron dos individuos, uno de ellos portando un arma de fuego con la que se enfrentó a los uniformados.

El segundo, en tanto, tomó por la espalda a un trabajador de la empresa Chiletabacos dedicado a la distribución de cigarros.

El personal policial se identificó e hizo frente al ataque, repeliendo los disparos efectuados por los sujetos.

En el intercambio, uno de los atacantes resultó lesionado con tres impactos de bala en la pierna. El individuo fue reducido y terminó siendo trasladado hasta el SAPU del sector.

El segundo implicado también fue reducido y detenido en el sitio del suceso.

Ambos quedaron a disposición de la justicia.

En el procedimiento, Carabineros recuperó el vehículo en el que se desplazaban los atacantes, hallando en su interior un inhibidor de señal y armamento con munición.