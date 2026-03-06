Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

El domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y como cada año, la Alameda en el centro de Santiago será testigo de manifestaciones en pro de los derechos de las mujeres.

De acuerdo a la Coordinadora Feminista 8M, la convocatoria está citada para las 10.00 de la mañana en Plaza Italia, mientras que la marcha que partirá en ese punto y se desplazará hacia el poniente, comenzará a las 11.00 horas.

En ese marco, Carabineros anunció cortes de tránsito y desvíos que comenzarán a las 8.00 de la mañana del domingo.

La teniente Nicol Barrera, subcomisario de la 32° Comisaría de Tránsito, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir “al sector central solamente en base a la necesidad, en este caso, de realizar algún tipo de trámite o a su vez realizar la participación en este día de conmemoración “.

"Lo importante es que el transporte público se va a encontrar habilitado, por lo cual sugerimos y recomendamos hacer su utilización", indicó.

Precisamente sobre este medio de transporte, la teniente especificó que se desviarán los buses “por el sector de General Velásquez para tomar Blanco Encalada y posteriormente por Matta ser reincorporado al eje O’Higgins”.

En cuanto al transporte particular, aseguró que habrá una ruta similar de desvíos. “Van a estar un poco distantes respecto de lo que es la línea principal, pero dándole la seguridad en sus desplazamientos”.

“Del sector oriente a poniente van a ser encauzados por lo que es la línea de Bellavista y desembocando en lo que es en el sector central en General Velásquez”, indicó.

En tanto, “los vehículos particulares que vengan desde el sector norte de la capital, ya sea alimentados por lo que es Recoleta o en su efecto por Independencia, van a ser desviados por Santo Domingo y desembocados en lo que son las líneas paralelas a lo que es el eje de la Alameda”.

Con esa información, la autoridad policial hizo un llamado a los conductores y transeúntes a “ realizar sus desplazamientos con tiempo y a su vez coordinar y organizar su viaje para no tener inconvenientes durante este”.

Respecto a la presencia policial, remarcó que se implementarán servicios preventivos y habrá contingente “apostado en estas intersecciones, procurando que todos los desplazamientos de los ciudadanos sean acorde al desarrollo y apoyando en este caso las situaciones propias del tránsito”.

Los cortes de tránsito se implementarán en el eje principal de la Alameda. En concreto, Carabineros intervendrá “desde General Velásquez hasta lo que es la línea Salvador”, detalló la teniente Barrera.