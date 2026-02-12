SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Carabineros incauta más de 8.200 plantas de marihuana ocultas en sector boscoso de Curicó

    Las plantas se encontraban en proceso de crecimiento en medio de un predio del sector rural de Potrero Grande.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    OS-7 de Carabineros decomisa más de 8.200 plantas de marihuana en Curicó.

    Un relevante decomiso de drogas realizó personal de Carabineros durante la tarde de este jueves, los que luego de una exhaustiva búsqueda en sectores boscosos de Curicó, hallaron más de 8.200 plantas de marihuana.

    El procedimiento fue llevado a cabo por personal del OS-7 de Carabineros, quienes se desplegaron desde las 7 de la mañana hasta pasadas las 18 horas, para encontrar la plantación de cannabis sativa en el sector rural precordillerano de la Quebrada El Manzano, en Potrero Grande.

    Personal terrestre contó con el apoyo de la Sección Aérea del Maule y personal del Grupo de Operaciones Especiales (Gope), los que dieron con tres corrales que eran usados para el cultivo de las plantas, que se encontraban en proceso de crecimiento.

    El mayor Juan Díaz, comisario de Carabineros de Curicó, detalló que la operación se enmarca en Plan de Erradicación de Cultivos de Cannabis Sativa 2025 - 2026.

    “La sección OS-7, con personal Gope y la prefectura Aérea, en el sector Quebrada El Manzano, de Potrero Grande, procedieron a la identificación corrales con más de 8.210 plantas del género de cannabis, las que fueron destruidas”, aseguró el mayor de Carabineros.

    Asimismo, se señaló que se remitió una muestra de las especies al Servicio de Salud regional para su posterior análisis.

