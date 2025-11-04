OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Carabineros realiza nuevas diligencias en vivienda de Ángela Vivanco por causa por tráfico de influencias

Las diligencias se da en el marco de la indagación que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
Ángela Vivanco. Foto: Aton Chile. JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

La tarde de este martes personal del OS-7 de Carabineros concretó nuevas diligencias relacionadas con el entorno de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Esto, en el marco de la indagación que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por el delito tráfico de influencias.

En concreto, como pudo conocer este medio, personal policial ejecutó tres órdenes de entrada y registro en los domicilios de Gonzalo Migueles, pareja de la exmagistrada, y en las residencias de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

En medio de dichos procedimientos, a los tres imputados se les incautaron distintos dispositivos electrónicos, como celulares y computadores, además de distinto tipo de documentación requerida por la persecutora.

De acuerdo con antecedentes de la indagatoria, Migueles es indagado por eventuales gestiones vinculadas con nombramientos judiciales y de conservadores de bienes raíces, y por presuntos pagos indebidos.

Los abogados, en tanto, también son pesquisados por sus roles en designaciones judiciales.

En un inicio, fuentes cercanas a los imputados comentaron que las diligencias tenían relación con órdenes de detención. Sin embargo, luego se confirmó que personal policial sólo concretó el allanamiento de las residencias.

Con todo, los tres imputados quedaron con apercibimiento conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, por lo que tendrán obligación de informar sobre cambios de residencia.

Más sobre:Ángela VivancoGonzalo MiguelesMario VargasEduardo Lagos

COMENTARIOS

