    Carabineros reporta casi 1.500 armas incautadas en La Araucanía durante 2025

    De ese total, 908 fueron entregadas voluntariamente y 545 fueron sacadas de circulación en procedimientos policiales.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La incautación de armas en La Araucanía por parte de Carabineros durante 2025 aumentó en relación año anterior.

    La cifra se vincula a un trabajo sistemático de fiscalización por parte del Departamento OS-11 y patrullas territoriales de las comisarías creadas para reforzar ese tipo de labores.

    El general Miguel Herrera, jefe de Zona Carabineros Araucanía, el delegado presidencial regional Eduardo Abdala y el seremi de Seguridad Israel Campusano, entregaron un balance de las acciones que permitieron a efectivos policiales decomisar un total de 1.453 el año pasado.

    De ese total, 908 armas fueron entregadas voluntariamente y 545 fueron sacadas de circulación en procedimientos policiales.

    Por otro lado, Carabineros dio cuenta de un reforzamiento a las fiscalizaciones en 2025 respecto del año anterior, alcanzando un total de 9.046 armas revisadas, lo que representa un incremento del 43,9% comparado a 2024 donde se registraron 6.285.

    “La recomendación de Carabineros es que las personas entreguen sus armas, dejen a las policías efectuar la labor preventiva para que no resulten personas civiles heridas (…) ojalá hacer entrega de ellas a la Autoridad Fiscalizadora ya que muchas de las armas que están en domicilios particulares son robadas, son hurtadas y en definitiva se prestan para armar a personas que tienen intenciones criminales”, enfatizó el general Herrera.

    Por su parte, el delegado Abdala, valoró el “extraordinario trabajo realizado por Carabineros”.

    “La ley establece un porcentaje base para efectos de hacer fiscalización de armas de un 10% y acá se alcanzó casi un 18%, lo que permitió además llevar adelante un proceso de recuperación de armas muy importante para hacer de La Araucanía una región más segura”, subrayó la autoridad de gobierno.

