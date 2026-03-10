Carabineros y PDI realizan masivo operativo en La Vega Central: se detectaron alrededor de 40 personas en situación migratoria irregular

Un masivo operativo se llevó a cabo durante la mañana de este martes por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en el sector de la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

En la ocasión, personal policial se trasladó hasta el lugar con el fin de realizar una serie de controles de identidad preventivos a las personas que circulan en el sector, identificando a alrededor de 40 extranjeros en situación migratoria irregular.

Según explicó el teniente coronel de Carabineros, Rodrigo Inzunza, de la Prefectura Santiago Norte, “este operativo desarrolló un trabajo en conjunto con la Policía de Investigaciones con la finalidad de detectar irregularidades en personas que circulan y que sean extranjeras”.

"A raíz de esta situación y de los controles hemos detectado algunas infracciones como también algunos ciudadanos que están con órdenes vigentes circulando por el sector, situación por la cual nosotros estamos desarrollando los procedimientos respectivos“, añadió.

Por su parte, el subprefecto Pablo Garay, de la Prefectura Migraciones y Policía Internacional de la PDI, detalló que preliminarmente se logró identificar a cerca de 40 extranjeros en situación migratoria irregular.

“Tenemos alrededor de 40 extranjeros con situación migratoria irregular, eso lo vamos a comprobar en un momento más, ahí vamos a tener las cifras oficiales. Y además tenemos un par de casos de ordenes de aprehensión pendientes que se trabajaron junto con Carabineros”, mencionó

En la misma línea, se refirió al destino de estas personas señalando que “se tiene que hacer el proceso de la intervención migratoria que corresponde a una denuncia ante la autoridad administrativa, la autoridad administrativa en este caso el Servicio Nacional de Migraciones, quienes toman los antecedentes que nosotros les relevamos para que tomen alguna decisión y den orden a alguna sanción, una expulsión como medida más gravosa o alguna multa o amonestación”

De acuerdo a lo que informaron desde la PDI, más de 80 funcionarios de ambas policías participaron en el operativo liderado por el Departamento de Policía Internacional y Migraciones.