SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Casa de Allende: los whatsapps del exjefe de gabinete de Allende al directivo de Contraloría para apurar el decreto de compraventa

Claudio Hurtado pidió directamente al entonces jefe de gabinete de Contraloría que se diera prioridad a la tramitación del decreto supremo que habilitaba la compraventa del inmueble ubicado en Guardia Vieja.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
Frontis casa exPresidente Salvador Allende. PABLO VÁSQUEZ R

En cuatro oportunidades, a mediados de diciembre de 2024, el jefe de gabinete de la ahora exsenadora Isabel Allende, Claudio Hurtado, le escribió al entonces jefe de gabinete de la Contraloría, Alejandro Riquelme, para abordar la tramitación del decreto supremo que habilitaba la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

Como reveló La Tercera, luego de que el decreto en cuestión ingresó a los sistemas del organismo liderado por Dorothy Pérez -para su revisión y toma de razón- el abogado intentó tomar contacto con el administrador público, pues era justamente él quien tenía entre sus funciones “determinar las urgencias y prioridades del despacho” tanto de la contralora como del subcontralor Víctor Merino.

La intención de los mensajes, como el mismo Riquelme reveló en su declaración como testigo en la causa que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y donde se indagan delitos de tráfico de influencias y otros ilícitos, era que la entidad diera prioridad a la revisión del mencionado decreto, pieza clave para avanzar en la venta.

Según relató, tras varios mensajes de Hurtado contestó su llamada: “En dicha llamada Claudio Hurtado me solicita tramitar con prioridad el decreto supremo que habilita la compra, a lo que yo le respondo de manera protocolar que haremos lo posible. Para luego volver a escribirme mediante WhatsApp el día 23 de diciembre respecto al estado del decreto, a lo que le respondo que se había tomado de razón el viernes".

Junto con ello, ofreció a los investigadores las capturas de pantalla que daban cuenta del contenido íntegro de los mensajes. Aunque no se tiene detalle de la llamada, que tuvo una duración de tres minutos.

En el intercambio, según constató este medio, se evidencia cómo Hurtado le pedía a Riquelme abordar el asunto con “prioridad”.

Por cuenta propia

En el expediente del caso quedó registro, además, de la relevancia que le dieron los investigadores a dichos intercambios, pues se encargó tomar declaración a Hurtado y preguntarle específicamente por los mensajes que envió al directivo de Contraloría.

Así, con fecha 4 de abril, en dependencias de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI, el abogado aseguró que nadie del equipo de la exsenadora Allende le pidió hacer las gestiones, sino que fue algo que decidió por cuenta propia. Manifestó, igualmente, que no tuvo participación en el proceso.

“A su consulta, no tuve ninguna participación en el proceso de adquisición por parte del Estado de Chile de la sucesión de la casa del expresidente Salvador Allende. A su consulta, no conozco al señor Alejandro Riquelme de manera personal, no obstante, como contacto sí lo tengo, por cuanto es funcionario de la Contraloría, tengo conocimiento que era el jefe de gabinete de la contralora”, sostuvo.

Y enfatizó: “A lo exhibido en las las imágenes, que corresponden a capturas de pantalla de conversaciones vía WhatsApp mantenidas por mi persona con Alejandro Riquelme, reconozco que estas conversaciones las mantuve con Alejandro, siendo mi contacto al registrado, además la llamada que se genera desde dicha aplicación pudo tener dos motivos: que haya consultado por temas relativos a una consulta realizada por el MINVU respecto del plan regulador de la comuna de El Quisco o sobre el estado de tramitación del decreto relacionado con la adquisición del bien raíz del expresidente Allende, el cual estaba en la Contraloría para la toma de razón".

Dicha consulta fue por iniciativa propia, nadie me lo pidió, y era un asunto que estaba presente dentro de la oficina parlamentaria de la senadora Allende, siendo esta situación un tema que sabíamos que se estaba produciendo", remarcó.

Consultado por los investigadores, descartó conocer personalmente a Felipe Vio, mantener contacto con él, y también negó contactos como otros organismos involucrados en la compraventa de la casa del exmandatario. “Ni con los ministerios de Bienes Nacionales, Patrimonio, Cultura y las Artes, ni tampoco con Presidencia”, sostuvo.

Más sobre:Casa AllendeIsabel AllendeClaudio HurtadoContraloríaAlejandro Riquelme

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Codelco nombra a Gonzalo Lara como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina

Vivienda, campaña de Bachelet y otros: oposición invoca artículo para que el Ejecutivo responda reclamos sobre el Presupuesto

Senado aprueba a los dos nominados del gobierno para la Corte Suprema

SEC aplica multa de $ 208 millones a Gasco por explosión y posterior incendio en su planta en Maipú

“Lo que no se dijo”, un relato íntimo sobre silencios familiares, llega a los cines

Beatlemanía agenda presentación en octubre en Teatro Oriente

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

5.
Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Vivienda, campaña de Bachelet y otros: oposición invoca artículo para que el Ejecutivo responda reclamos sobre el Presupuesto
Chile

Vivienda, campaña de Bachelet y otros: oposición invoca artículo para que el Ejecutivo responda reclamos sobre el Presupuesto

Senado aprueba a los dos nominados del gobierno para la Corte Suprema

Incluye inspección al servicio y equipos tecnológicos: Contraloría realiza inédita fiscalización en complejo fronterizo de Colchane

Codelco nombra a Gonzalo Lara como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina
Negocios

Codelco nombra a Gonzalo Lara como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina

SEC aplica multa de $ 208 millones a Gasco por explosión y posterior incendio en su planta en Maipú

Caso Factop: Corte de San Miguel confirma fallo que revocó la suspensión condicional de los ejecutivos de Larraín Vial

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?
Tendencias

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

En vivo: Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan por el Mundial Sub 20, en el grupo de Chile
El Deportivo

En vivo: Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan por el Mundial Sub 20, en el grupo de Chile

El Real Madrid barre con el Kairat Almaty en Kazajistán y suma un inicio perfecto en la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Japón en el Mundial Sub 20

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

“Lo que no se dijo”, un relato íntimo sobre silencios familiares, llega a los cines
Cultura y entretención

“Lo que no se dijo”, un relato íntimo sobre silencios familiares, llega a los cines

Beatlemanía agenda presentación en octubre en Teatro Oriente

Obras de cinco países y funciones en regiones marcan la 13ª versión del festival La Rebelión de los Muñecos

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”
Mundo

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”

Trump y su mensaje a generales de EE.UU.: fin a “la cultura woke” en el Ejército y advertencia sobre “una invasión interior”

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos