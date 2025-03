Caso Audio: fiscal Mario Carrera confirma que exfiscal Guerra prestó declaración sobre caso Penta

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, confirmó este jueves que tomó declaración al exfiscal regional Manuel Guerra, a quien investiga desde agosto de 2024 por varios delitos de corrupción.

En conversación con CNN Chile, el persecutor de la zona norte y quien lidera las investigaciones en torno al caso Audio, señaló que Guerra prestó declaración hace algunas semanas y que no hizo uso de su derecho a guardar silencio. En esa línea, Carrera señaló que “nosotros hemos desarrollado diligencias desde el mes de septiembre, no hay ninguna semana que no se haya efectuado alguna diligencia”.

Hasta ahora no se había revelado que Guerra hubiera prestado declaración tras haber sido querellado por distintos ilícitos, luego de aparecer en conversaciones con el cuestionado abogado Luis Hermosilla, quien cumple prisión preventiva por distintos delitos.

“Efectivamente hay un abanico de denuncias, que son muy distintas una de la otra. Incluso una vez que salieron estos reportajes, en aquella oportunidad en septiembre, hubo personas particulares que no tenían que ver con causas de connotación, pero que estimaban que quizá en sus causas o decisiones, podría haber algún tipo de irregularidad, y esas también se asignaron a un fiscal”, explicó Carrera.

En esa línea, agregó respecto a las causas que se siguen en contra del expersecutor que “decidimos separar en cada una de las aristas y verlas por separado y las que hoy tienen querella presentada tanto por el Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz o el abogado Mauricio Daza, además de algún diputado que no recuerdo ahora, tienen que ver con el caso Penta y las decisiones que se tomaron ahí y en segundo lugar hay una querella presentada por la Municipalidad de Vitacura, relacionado a lo que ocurrió en esa investigación, vinculada a la vulneración de secreto”.

Durante la conversación, el fiscal Carrera se excusó de no ser explícito respecto a las diligencias, sin embargo, precisó que “sobre si declaró o no Manuel Guerra, sí declaró hace varias semanas y por varios días y esa declaración se tomó por mi persona acá en Santiago”.

Consultado respecto a si su testimonio podría considerarse como colaboración en la investigación, señaló que “habría que analizarlo a posteriori. Él entregó su visión”.

En ese sentido, Carrera detalló que Guerra “no guardó silencio, son más de 40 de hojas de su declaración” y añadió: “Él da su visión respecto a los hechos, y relacionado a las aristas, porque si declaraba por todo habríamos estado un mes entero, pero declaró por aquellas que en ese momento motivaban esa declaración. Declaró por Penta y Vitacura”.

“Desde el punto de la realización de la diligencia se cumplió el objetivo. Él acudió voluntariamente, incluso esto se conversó con sus abogados previamente, así que tampoco fue una sorpresa para ellos, sino que la realizamos una vez que ya había una recopilación mayor de antecedentes para saber qué preguntar y saber qué dudas descifrar”, afirmó Carrera.

La declaración de Manuel Guerra tiene carácter de reservado, por lo que tampoco está en conocimiento de los querellantes, por lo menos, hasta el 31 de marzo, fecha en que se entregaría copia a los intervinientes.

Sobre la reserva, señaló que “en el marco de una declaración siempre se van indicando cosas que deben ser ratificadas y si esa declaración se publicitara, nos podría complicar en esa verificación de antecedentes”.

Carrera también precisó que “el teléfono de Manuel Guerra se incautó a la semana siguiente de que se me asignara la causa, es una diligencia que se hizo. Lo que pasa es que esas diligencias las vayamos realizando conforme a la reserva y al secreto que corresponde y otra cosa es que se tenga conocimiento. Desgraciadamente yo no puedo publicitar aquellas diligencias que hago, sin perjuicio de que no me refiera al fondo”.

En tanto, respecto a la toma de declaración del exministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que ya hay una fecha para la toma de declaración, la que no fue revelada, pero “sí está decretada”, afirmó el fiscal Guerra. “Es parte de la investigación”, señaló y agregó que la exautoridad debería declarar en calidad de imputado.