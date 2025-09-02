SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

El registro muestra la cubierta de la embarcación y lo que habría ocurrido durante la madrugada de la tragedia.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Embarcación Cobra es trasladada a Asmar Talcahuano para diligencias en dique seco.

Una serie de nuevas imágenes sobre la tragedia que involucró a las embarcaciones Cobra y Bruma, y que dejó a siete pescadores artesanales desaparecidos.

En medio de la investigación que busca esclarecer lo ocurrido en las costas de Coronel la madrugada del domingo 30 de marzo, es que salieron a la luz una serie de nuevos registros, esta vez de una cámara que se encontraba en el buque Cobra y que mostraría los momentos previos y posteriores a los hechos.

Fue el medio Sabes, el cual dio a conocer las imágenes que corresponden a la madrugada del 30 de marzo de 2025, puntualmente entre las 2:00 y 5:00 de la madrugada.

En los primeros registros, a las 2:28 AM (5:28 UTC), se puede apreciar a un tripulante del Cobra caminando por la cubierta de la embarcación. Posteriormente, a las 3:19 AM (6:19 UTC), se logra captar una luz a la distancia, la cual apuntan se trataría del Bruma y minutos más tarde se logran ver destellos en el agua.

Posteriormente, a las 3:38 AM (6:38 UTC), se observan linternas apuntando al mar y luego a una persona caminando por la cubierta.

Finalmente, a las 4:49 AM (7:49 UTC), las imágenes muestran lo que parece ser una tabla flotando en el mar, así como dos tripulantes con linternas desplazándose por la cubierta.

Recientemente, los tripulantes de la embarcación pesquera industrial, Cobra, criticaron las filtraciones de la carpeta de la investigación, apuntando que “nos vemos obligados a responder nuevamente ante filtraciones inescrupulosas de extractos de la carpeta ‘secreta’ de la investigación, frases que convenientemente son sacadas de contexto y que intentan instalar una versión falsa de los hechos, completamente alejada de realidad”.

Más sobre:Caso BrumaCobraImágenesVideo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

4.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

5.
Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia
Chile

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

El oro rompe una barrera clave y se instala en nuevos máximos históricos
Negocios

El oro rompe una barrera clave y se instala en nuevos máximos históricos

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año

Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo
Tendencias

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis
El Deportivo

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis

Marcelo Bielsa se lanza contra la prensa para defender las fiestas de Lamine Yamal: “Estafa”

Neymar revuelve la interna de Brasil con un recado a Ancelotti

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington
Cultura y entretención

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación
Mundo

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación

Aumentan a más de 1.100 los muertos y 3.250 los heridos por el terremoto en el este de Afganistán

Trump reconoce que la ofensiva sobre Gaza está “perjudicando” a Israel

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”