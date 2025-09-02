Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

Una serie de nuevas imágenes sobre la tragedia que involucró a las embarcaciones Cobra y Bruma, y que dejó a siete pescadores artesanales desaparecidos.

En medio de la investigación que busca esclarecer lo ocurrido en las costas de Coronel la madrugada del domingo 30 de marzo, es que salieron a la luz una serie de nuevos registros, esta vez de una cámara que se encontraba en el buque Cobra y que mostraría los momentos previos y posteriores a los hechos.

Fue el medio Sabes, el cual dio a conocer las imágenes que corresponden a la madrugada del 30 de marzo de 2025, puntualmente entre las 2:00 y 5:00 de la madrugada.

En los primeros registros, a las 2:28 AM (5:28 UTC), se puede apreciar a un tripulante del Cobra caminando por la cubierta de la embarcación. Posteriormente, a las 3:19 AM (6:19 UTC), se logra captar una luz a la distancia, la cual apuntan se trataría del Bruma y minutos más tarde se logran ver destellos en el agua.

Posteriormente, a las 3:38 AM (6:38 UTC), se observan linternas apuntando al mar y luego a una persona caminando por la cubierta.

Finalmente, a las 4:49 AM (7:49 UTC), las imágenes muestran lo que parece ser una tabla flotando en el mar, así como dos tripulantes con linternas desplazándose por la cubierta.

Recientemente, los tripulantes de la embarcación pesquera industrial, Cobra, criticaron las filtraciones de la carpeta de la investigación, apuntando que “nos vemos obligados a responder nuevamente ante filtraciones inescrupulosas de extractos de la carpeta ‘secreta’ de la investigación, frases que convenientemente son sacadas de contexto y que intentan instalar una versión falsa de los hechos, completamente alejada de realidad”.