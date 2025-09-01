Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

Los tripulantes de la embarcación pesquera industrial, Cobra, apuntaron contra las filtraciones de la carpeta de la investigación administrativa que realizó la Armada de Chile en torno al naufragio de la lancha Bruma y la desaparición de los siete pescadores.

Esto mediante una declaración pública, luego que se dieran a conocer distintos antecedentes a través de los medios. "Como hombres de mar hemos sido respetuosos de las investigaciones que se realizan con motivo del accidente, y cuidadosos con el dolor de las familias de los colegas fallecidos de la LM Bruma “, apuntaron.

“Sin embargo, nos vemos obligados a responder nuevamente ante filtraciones inescrupulosas de extractos de la carpeta ‘secreta’ de la investigación , frases que convenientemente son sacadas de contexto y que intentan instalar una versión falsa de los hechos, completamente alejada de realidad”, acusaron los tripulantes.

Esto, por filtraciones en donde se escucha a los pescadores decir frases como “pasar por arriba” o “pisar”. Según explicaron en el comunicado “ es la jerga que usamos para la búsqueda de cardúmenes de peces . ‘Pasar por arriba’ o ‘pisar’ es para llevar el barco sobre la ‘mancha’ y ver de qué pescado se trata y el tamaño del cardumen”.

“Aquí se ha intentado tergiversar frases y hacer creer a un país entero que intencionalmente pasamos por encima de la Bruma lo que rechazamos de la manera más categórica como hombres de mar”, aseveraron.

Junto con ello, calificaron de “absurdo”, “mal intencionado” y sin “sustento en la realidad” insinuar que las comunicaciones filtradas se refieran a pasar por arriba de la Bruma.

Respecto a las palabras de Pablo Sanhueza, hijo del vigía que se quitó la vida, le mandaron el mensaje de “que entendemos su dolor y por lo que debe estar pasando. Pero eso no le da derecho a instalar, como verdades, interpretaciones que no se ajustan a lo ocurrido y que buscan manchar injustamente nuestro nombre y el de nuestras familias”.