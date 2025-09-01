SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

“Aquí se ha intentado tergiversar frases y hacer creer a un país entero que intencionalmente pasamos por encima de la Bruma", indicaron en una declaración pública los pescadores.

Por 
Javiera Arriaza
 
María Catalina Batarce
Embarcación Cobra es trasladada a Asmar Talcahuano para diligencias en dique seco.

Los tripulantes de la embarcación pesquera industrial, Cobra, apuntaron contra las filtraciones de la carpeta de la investigación administrativa que realizó la Armada de Chile en torno al naufragio de la lancha Bruma y la desaparición de los siete pescadores.

Esto mediante una declaración pública, luego que se dieran a conocer distintos antecedentes a través de los medios. "Como hombres de mar hemos sido respetuosos de las investigaciones que se realizan con motivo del accidente, y cuidadosos con el dolor de las familias de los colegas fallecidos de la LM Bruma“, apuntaron.

“Sin embargo, nos vemos obligados a responder nuevamente ante filtraciones inescrupulosas de extractos de la carpeta ‘secreta’ de la investigación, frases que convenientemente son sacadas de contexto y que intentan instalar una versión falsa de los hechos, completamente alejada de realidad”, acusaron los tripulantes.

Esto, por filtraciones en donde se escucha a los pescadores decir frases como “pasar por arriba” o “pisar”. Según explicaron en el comunicado “es la jerga que usamos para la búsqueda de cardúmenes de peces. ‘Pasar por arriba’ o ‘pisar’ es para llevar el barco sobre la ‘mancha’ y ver de qué pescado se trata y el tamaño del cardumen”.

“Aquí se ha intentado tergiversar frases y hacer creer a un país entero que intencionalmente pasamos por encima de la Bruma lo que rechazamos de la manera más categórica como hombres de mar”, aseveraron.

Junto con ello, calificaron de “absurdo”, “mal intencionado” y sin “sustento en la realidad” insinuar que las comunicaciones filtradas se refieran a pasar por arriba de la Bruma.

Respecto a las palabras de Pablo Sanhueza, hijo del vigía que se quitó la vida, le mandaron el mensaje de “que entendemos su dolor y por lo que debe estar pasando. Pero eso no le da derecho a instalar, como verdades, interpretaciones que no se ajustan a lo ocurrido y que buscan manchar injustamente nuestro nombre y el de nuestras familias”.

Más sobre:CobraBrumaTripulantesFiscalía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Deloitte expande su oferta en Chile y apuesta a “liderar la transformación empresarial”

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Los candidaturas al Congreso que fueron aprobadas por el Servel y que enfrentan procesos judiciales

Carabinero saliente frustra robo de vehículo en Cerrillos y hiere a sujeto que lo apuntó con un arma

Sicólogo Giorgio Agostini respira aliviado: Fiscalía comunica decisión de no perseverar en investigación por abuso sexual

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile
Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Deloitte expande su oferta en Chile y apuesta a “liderar la transformación empresarial”
Negocios

Deloitte expande su oferta en Chile y apuesta a “liderar la transformación empresarial”

La importancia del competidor disruptivo en el mercado de las telecomunicaciones

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes de marzo

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes
Tendencias

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz
El Deportivo

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

“Mayores de 55 años”: la ANFP confirma la particular venta de entradas para la Supercopa entre Colo Colo y la U

Repasa los detalles de la presentación de Fernando Ortiz como el nuevo técnico de Colo Colo

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei
Mundo

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

“Hay muerte en cada hogar”: terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EE.UU. “apuntan contra Venezuela”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”