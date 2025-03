Caso Cariola: fiscal Cooper anticipa que “una de las diligencias es ubicar a empresarios chinos”

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, valoró el resultado de la audiencia en que se validó el allanamiento a la diputada Karol Cariola, en el marco de la indagatoria respecto a un presunto tráfico de influencias en que habría incurrido la legisladora.

El persecutor adelantó que se seguirán desarrollando diligencias, aunque evitó entrar a detallar los siguientes pasos en la labor que desarrollan en coordinación con la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la PDI.

La indagatoria surgió del análisis de la mensajería que la diputada intercambió con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler. Cariola planteó a Hassler propuestas sobre la clínica comunal Sierra Bella y le solicitó ayuda para Emilio Yang, cuyo nombre real es Bo Yang, un ciudadano chino con el que gestionó el arriendo del departamento en Providencia en el que ella vive y que es propiedad del empresario Hong Chen, también del país asiático.

Consultado de si están ubicables estos empresarios chinos y si los van a citar a declarar, Cooper no quiso responder afirmativamente, aunque confirmó que.

“Estamos en diligencia investigativa y respecto a eso no voy a decir nada, porque justamente la investigación, para el éxito de la investigación, no voy a hablar de las investigaciones que están en curso. Obviamente, no hay que tener dos dedos de frente, de que una de las diligencias es ubicar a empresarios chinos, chilenos, coreanos, de cualquier nacionalidad, que tengan interés en esta causa”, sostuvo el persecutor.

Respecto a la citación a la diputada a declarar, Cooper planteó que “no se descarta ningún tipo de diligencia, pero obviamente en los tiempos oportunos y concordados previamente con su defensa”.

Cooper confirmó la calidad de imputada de la legisladora y que se le investiga por una presunta corrupción.

“Obviamente que tiene la calidad de imputada porque eso resguarda sus derechos, porque obviamente yo le efectué una entrada, registró su domicilio, le incauté un notebook y un celular. Y por lo tanto, eso, desde el punto de vista legal, todos sabemos, es imputada”, explicó.

El fiscal indicó que se investigan delitos de tráfico de influencia y cohecho.

“Esos serían los tipos penales. En general, delitos de corrupción, pero quiero ser bien claro acá, si bien hay indicios que nos dieron lugar a la entrada de registro, incautamos celulares y computadores, hay una presunción de inocencia, ella se presume inocente, como cualquier ciudadano, y por lo tanto, no saquemos, digamos, conclusiones adelantadas”, recomendó el fiscal.