Caso de canibalismo en cárcel de La Serena: Cordero afirma que se instruyó averiguar acciones previas de atacante y víctima

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó el crimen registrado en la cárcel de La Serena, donde un reo mató a su compañero de módulo y habría realizado canibalismo al comer un ojo, orejas y cuello de la víctima.

“Respecto de ese delito en particular, yo creo que los antecedentes que ya han sido divulgados por la prensa son los suficientes para efectos del contenido público de los mismos”, inició el secretario de Estado al ser consultado por el crimen.

“Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha instruido a Gendarmería para adoptar medidas de investigación al interior del establecimiento penal con el propósito de verificar especialmente las medidas de seguridad que existían”, explicó.

Cordero precisó que entre las razones de ello está para que se definan las “acciones previas que las personas se encontraban ejecutando, la víctima y el victimario ”.

Esto, sumándose a la preocupación que existe en Gendarmería por los recientes crímenes dentro de recintos penitenciarios. “Hay una preocupación (...). Especialmente en determinados módulos, respecto de los cuales se están evaluando las características y si estos responden a algún tipo de patrón. Pero es un asunto en el cual Gendarmería de Chile ha reportado al Comité Policial que se encuentra en etapa de investigación”, aclaró el ministro.