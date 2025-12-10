Fiscalía reafirma que disparos que lesionaron a Gustavo Gatica fueron realizados por Claudio Crespo y descarta a José Cárdenas

Durante la jornada de este miércoles continuaron los alegatos de clausura del juicio contra Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Centro Norte de lesionar gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica, en el marco de una protesta en el estallido social de 2019.

En su intervención, el fiscal Francisco Ledesma profundizó en el análisis de los disparos que hirieron a Gatica, afirmando que estos provinieron del arma de Crespo y no del funcionario José Cárdenas, como sostiene la defensa.

Según expresó el fiscal, “don José Cárdenas Morgado puede ser descartado plenamente" de acuerdo a tres grandes ítems, la temporalidad, la presencia de objetos en la supuesta trayectoria de los proyectiles y la dispersión característica de los cartuchos antidisturbios.

Al momento de abordar el primero de los puntos, el fiscal detalló que la secuencia de cuatro disparos que efectuó Cárdenas es claramente distinguible de la serie de tres disparos atribuida a Claudio Crespo en los registros presentados, esto a partir de una bomba lacrimógena que se dispara tras el tercer disparo de Crespo.

Ledesma añadió que “si quisiéramos vincular el último disparo del señor Cárdenas con la lesión de don Gustavo Gatica, necesariamente deberíamos escuchar el cuarto y quinto impulso sonoro que se escucha en el (arma) 812 luego de los disparos del señor Cárdenas, cuestión que no ocurre”.

El fiscal además argumentó que al inicio del registro Gustavo Gatica está bien, sin embargo mientras suena el segundo y tercer disparo de la serie atribuida a Crespo, es que este se agacha y se cubre la cara.

Citando al perito de la defensa, radiólogo Jaime Verdugo, el persecutor mencionó que “el movimiento de agacharse y llevar su mano a la cara es un acto reflejo de la víctima y califica tales movimientos como movimientos reflejos de protección. Estos movimientos reflejos de protección suceden mientras suena el segundo y tercer impulso sonoro que son los disparos que la Fiscalía atribuye a don Claudio Crespo”.

En la ocasión, la Fiscalía también sostuvo que desde el lugar donde se encontraba Cárdenas era imposible el disparo dado que tendría que traspasar dos estructuras.

“Si nosotros quisiéramos utilizar esta línea como una línea que pudiera indicar trayectoria que hubiese podido seguir un proyectil en una trayectoria tensa, habría tenido que, como vemos en esta imagen, traspasar dos estructuras”, explicó, agregando que “cualquier posta que haya seguido esa orientación debió haber dejado alguna marca o impresión si es que atravesó las estructuras”.

“Si seguimos la lógica de la defensa, en que este es el disparo, el cuarto de los disparos fue el que lesionó a Gustavo Gatica, y que pueden seguir esa trayectoria, entonces deberíamos tener más de dos proyectiles que hayan podido seguir esa trayectoria, que hayan podido impactar en la estructura”, argumentó el fiscal.

“Del análisis de cada una de las caras de la estructura y cada una de las imágenes de la estructura, en conjunto con la ubicación que tuvo que haber tenido José Cárdenas Morgado y el trayecto que tuvo que haber seguido alguna de las postas que impactaron en don Gustavo Gatica, necesariamente tuvieron que haber tenido un efecto en las superficies. No pudo sino haber traspasado alguna de las superficies de la estructura”, mencionó.

“De acuerdo a como lo concluyeron los profesores, que era un millón de billones de posibilidades que una posta, simplemente una posta, desde la posición de José Cárdenas Morgado haya podido arribar en Gustavo Gatica”, cerró.

Los alegatos de clausura que comenzaron el pasado 2 de diciembre continuarán este jueves, mientras que el veredicto debiese darse a conocer por parte del tribunal el próximo 9 de enero.