“La instrucción era que los disparos fueran a la parte baja del cuerpo”: inician alegatos de clausura en caso de Gustavo Gatica

Durante la mañana de este martes se llevó a cabo el inicio de los alegatos de clausura del juicio contra Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Centro Norte de lesionar gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica, en el marco de una protesta originada en el estallido social de 2019.

Según señaló fiscal jefa Ximena Chong, concluida la jornada, “hoy día alcanzamos (a alegar) los primeros argumentos en relación a la petición de condena que estamos sosteniendo en esta causa. Durante las próximas jornadas vamos a exhibir los restantes elementos de prueba producidos durante el periodo correspondiente, que a nuestro juicio acreditan, como hemos señalado, la responsabilidad del señor Claudio Crespo Guzmán”.

Uno de los temas que tendrá que busca probar la fiscalía en este juicio es que el disparo que impactó a Gustavo Gatica salió del arma de Crespo, algo que es cuestionado por la defensa.

Ante esto, la fiscal Chong apuntó que “nosotros no vamos a polemizar ahora con algunas afirmaciones que haya hecho la defensa. Nos parece que el momento para entregar los elementos de prueba que ya fueron producidos y que el tribunal conoce es justamente la jornada siguiente de los alegatos de clausura”.

“Lo más importante de hoy fue cuando el fiscal Ledezma indicó que el día de los hechos Carabineros alertó en tres oportunidades a sus funcionarios las instrucciones de cómo hacer uso de las armas antidisturbios, señalándose en todas que debía ser hacia la parte baja del cuerpo”, añadió Chong.

Los alegatos de clausura continuarán en los próximos días y se espera que el 9 de enero de 2026 el tribunal dé a conocer su veredicto.

Alegatos de clausura

Durante su exposición, desde la fiscalía apuntaron que “el acusado disparó su escopeta antidisturbios hacia el tercio superior de los manifestantes, impactando a don Gustavo Gatica Villarroel, ocasionándole lesiones en ambos ojos, causándole una pérdida total de la visión de manera permanente e irreversible”.

El fiscal Francisco Ledesma añadió que “la defensa, en los 92 días que rindió prueba, incluyendo, por cierto, los 49 que declaró el acusado, trató de demostrar que no habían instrucciones de disparar a la parte baja del cuerpo de los manifestantes, en circunstancias que, desde el 24 de octubre del año 2019, el alto mando de Carabineros, representado por distintos generales, impartieron instrucciones radiales para que los disparos se dirigieran a la parte baja del cuerpo de los manifestantes, nunca a la superior”.

“Claramente esa fue una instrucción que no cumplió el acusado Crespo Guzmán“, dijo el persecutor, detallando los momentos en que se repartieron las instrucciones.

Además, desde la fiscalía apuntaron que “intentaron por todas las vías posibles hacer creer al tribunal que el autor de las lesiones había sido un subalterno suyo, el capitán José Cárdenas Morgado”. “Esa supuesta autoría que le imputa la defensa, como nosotros demostraremos con abundante prueba, resulta imposible, tanto por la temporalidad de sus disparos, por la forma y dirección de los mismos”, añade.

En la ocasión, además cuestionaron la demora en la entrega de las grabaciones de las cámaras corporales apuntando que “no fue fácil tampoco conseguir en forma oportuna las videograbaciones”.

“Concurrimos en al menos tres ocasiones a buscar esas cámaras. Los días 11 de noviembre, el día 9 de diciembre y el día 9 de abril. Siendo este último día en el cual conseguimos las que efectivamente servían para el esclarecimiento de los hechos”, agregó.