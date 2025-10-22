Caso Nabila Rifo: Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ordenó el reingreso de Mauricio Ortega al Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

El tribunal de alzada dispuso que la comisión de libertad condicional vuelva a sesionar para analizar la solicitud del condenado con la debida notificación previa de la víctima.

Mientras ello se resuelve, Ortega deberá estar tras las rejas.

Ortega, expareja de Nabila Rifo fue condenado a 18 años de cárcel por la brutal agresión que dejó ciega a la mujer en 2016.

Fue la comisión del mismo tribunal la que había concedido al agresor el beneficio de la libertad condicional.