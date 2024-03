Cataldo desdramatiza informe de Defensoría de la Niñez por crisis educacional en Atacama: “Es una radiografía acotada”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió la mañana de este viernes al informe elaborado por la Defensoría de la Niñez por la crisis educacional en Atacama.

El informe de 25 páginas titulado Misión de Observación resultó de una visita en terreno del propio defensor, Anuar Quesille, quien junto a un grupo de cinco profesionales visitaron cinco establecimientos de la región -dependientes del SLEP- ubicados en Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla. El trabajo ejecutado en terreno desde el 8 al 10 de enero de 2024 incluyó entrevistas a profesores, apoderados, estudiantes y autoridades.

La conclusión es delicada. “La situación que viven los niños, niñas y adolescentes estudiantes de los establecimientos que dependen del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, representan vulneraciones permanentes de sus derechos (...)”.

El levantamiento de información evidenció una serie de problemas que han incidido hace meses en la crisis educacional de la región, ejemplificado en esos establecimientos. Por ejemplo, se habla de una nula ejecución de obras durante enero de 2024 y la falta de un plan para lograr el avance esperado, entre otros. Esto ha repercutido que los establecimientos visitados, acorde el informe, no se encuentran en funcionamiento y tampoco tienen señales de próxima intervención.

En diálogo con Radio Duna, el secretario de Estado desdramatizó el informe de la Defensoría, al señalar que, si bien valoran las conclusiones, “es una radiografía geográficamente acotada, yo creo que es importante decirlo, de un escenario que también ha ido cambiando, el informe se refiere a cinco establecimientos de dos comunas en un servicio que tiene más de 60 establecimientos educacionales, más 19 jardines infantiles en 5 comunas”.

En ese sentido, Cataldo apunto que no hay que “convertir particularidades o realidades que no son extendidas en la realidad total de un sistema, de un servicio” y agregó que un análisis que “refleja problemas que existen también en el momento de la visita y una descripción, no puede ser considerada una descripción de la totalidad del territorio”.

Asimismo, expresó que “lo importante es que este informe se elabora entre el 8 y el 10 de enero, si no me equivoco, donde además ninguno de los trabajos que hemos estado hablando ahora se habían iniciado, porque se iniciaron ya entrado a febrero. Y a la fecha, obviamente hemos harto avance y tomado medidas”.

De acuerdo al secretario de Estado “muchas de las medidas que ellos (la Defensoría de la Niñez) estaban recomendando ya las estábamos planificando o incluso ejecutando como Ministerio de Educación. Y obviamente vamos a seguir trabajando muy coordinado con ellos”.