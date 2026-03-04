Cataldo insiste en avanzar en proyectos de sala cuna y FES y muestra disposición a seguir las bilaterales con gobierno entrante

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), insistió durante este miércoles en la tramitación de los proyectos de sala cuna universal y Financiamiento para la Educación Superior (FES) y mostró disposición a continuar con las reuniones bilaterales con el gobierno entrante de José Antonio Kast.

A días del fin del ciclo parlamentario, el Congreso tiene seis días para discutir y despachar los proyectos emblemáticos del Ejecutivo ingresados con urgencia de discusión inmediata.

En el marco de la actividad de inicio del año escolar en la comuna de La Florida, el titular de Educación sostuvo que “ya no hay tiempo para seguir dando excusas, acá hay que definir si se quiere avanzar o no se quiere avanzar”

“La invitación que le hacemos a la oposición y a los parlamentarios de derecha es que tomen posición y se lo expliquen al país. Si hay voluntad política se han hecho muchas cosas en muy poco tiempo”, agregó Cataldo.

El destino de ambos proyectos es ambiguo tras la controversia que surgió entre el Ejecutivo y la oposición sobre la tramitación. Desde el gobierno acusaron “maniobras dilatorias” de la UDI para retrasar la discusión de Sala Cuna y FES, mientras la oposición cuestiona al Ejecutivo por aún no presentar las indicaciones comprometidas.

“Es un debate que yo creo que va a haber que continuar, nosotros lo dejamos mucho más avanzado (proyecto FES), incluso más que sala cuna. Está en segundo trámite, en ambos proyectos hay acuerdos técnicos desarrollados, incluso con intercambio entre los propios actores técnicos de la derecha”, señaló Cataldo.

“Me llama mucho la atención que se diga que no hemos trabajado que no hemos tenido voluntad de diálogo, que nos farreamos en todo espacio, porque no es honor a la verdad y hoy día lo digo porque efectivamente me parece inadecuado que digan eso cuando hemos estado trabajando presencialmente en este tema con los parlamentarios”, agregó.

Reuniones bilaterales canceladas

La fallida reunión entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor José Antonio Kast, debido a diferencias por la información que el primero habría entregado sobre la controversia respecto al cable submarino chino, gatilló la suspensión de una serie bilaterales, incluidas las de la cartera de Educación.

De acuerdo a Cataldo, las autoridades del gobierno entrante y saliente del ministerio que lidera se habían reunido 34 veces previo a la cancelación de las bilaterales.

El titular de Educación precisó que fueron canceladas más de nueve reuniones pendientes en cuanto temas de la subsecretaría de Educación, la División de Planificación y Presupuestos y la División Jurídica, que a juicio de Cataldo, encabezan “temas muy delicados”.