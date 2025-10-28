SUSCRÍBETE
Nacional

“Champion Mayors”: Lo Barnechea se integra a red mundial de la OCDE que reúne alcaldes a nivel mundial

Con esto la comuna se convierte en la primera del país con un alcalde de derecha que forma parte de la iniciativa.

Javiera Arriaza 
Javiera Arriaza

Lo Barnechea se integró al grupo de Champion Mayors for Inclusive Growth, red que reúne a los alcaldes y alcaldesas más comprometidos con la promoción de ciudades inclusivas, sostenibles y resilientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con esta incorporación, Lo Barnechea se convierte en la primera comuna chilena liderada por un alcalde de derecha en formar parte de la iniciativa, marcando un hito en la proyección internacional de los municipios chilenos.

El alcalde Felipe Alessandri destacó que esta distinción “reconoce el compromiso de nuestra comuna con una gestión moderna, transparente y basada en la evidencia, que busca reducir brechas sociales, mejorar la planificación urbana y avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sustentable”.

Agregó que “ser parte de los Champion Mayors es una oportunidad única para aprender de las mejores prácticas del mundo y adaptar esas experiencias a la realidad de Lo Barnechea, combinando innovación con un profundo sentido de comunidad”.

“Champion Mayors”

La red Champion Mayors fue creada en 2016 por la OCDE y agrupa a líderes de ciudades como París, Ámsterdam, Tokio, Glasgow y Renca, que promueven políticas públicas de crecimiento inclusivo.

El ingreso de Lo Barnechea permitirá fortalecer la cooperación internacional, el acceso a información técnica y la participación en foros globales sobre vivienda, sustentabilidad y planificación urbana.

Queremos demostrar que la buena gestión no tiene color político, sino resultados concretos que mejoran la calidad de vida de las personas. Esa es la ruta que seguiremos trazando desde Lo Barnechea, ahora junto a la OCDE”, concluyó el alcalde Alessandri.

Este reconocimiento internacional se suma a la reciente incorporación de Lo Barnechea al programa City Data Alliance 2025, impulsado por Bloomberg Philanthropies, que apoya a ciudades líderes en el uso estratégico de datos para la toma de decisiones.

