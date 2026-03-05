SUSCRÍBETE
    Nacional

    Chevesich y casos de corrupción: “Han impactado gravemente la imagen, la credibilidad, la confianza en el Poder Judicial”

    La presidenta de la Corte Suprema además sostuvo que "creo que la gran mayoría de los miembros de la judicatura son personas probas que cumplen con su misión", apuntando a que los casos que se han vivido son situaciones aisladas.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, abordó durante la mañana de este jueves los casos de corrupción que han afectado al Poder Judicial, apuntando que han impactado “gravemente” en la credibilidad y confianza de la ciudadanía.

    En conversación con Radio ADN, Chevesich señaló que “los hechos dados a conocer por los medios de comunicación social han impactado gravemente la imagen, la credibilidad, la confianza que la sociedad debe tener en el Poder Judicial”.

    La presidenta de la Corte Suprema, realizó las declaraciones al momento de abordar el discurso que realizó en el marco de su primera inauguración del año judicial, apuntando que “pensé que era lo fundamental reconocer aquello y trabajar en pro de recuperar la confianza, la credibilidad”.

    Es así como señaló que “para ello es menester tener focos de acción, que son la probidad y la transparencia, la oportunidad en la respuesta que dan los tribunales y también en los vínculos internos e interinstitucionales. Porque somos un servicio de justicia que tenemos que relacionarnos con otras instituciones que también están abocadas a prestar dicho servicio”.

    La ministra también defendió a los funcionarios judiciales, señalando que “yo no puedo asegurar ni afirmar, pero creo que la gran mayoría de los miembros de la judicatura son personas probas que cumplen con su misión, con su función de fallar conforme al mérito del proceso, a la constitución y a las leyes de la república”, apuntando que para ella son casos aislados.

    En la misma línea, abordó los dichos apuntan a que los hechos eran un ‘secreto a voces’, apuntando que “Mi realidad, mi experiencia, es que esto, en la Corte Suprema, empezó a ocurrir cuando empezó todo esto de la trama bielorrusa. Yo antes no tenía conocimiento que aquello podía estar pasando en el Poder Judicial”.

    “Yo no tenía conocimiento. Yo, tan pronto empezaron los chats y se convocó a la Comisión de Ética, a la cual yo no pertenecía, inmediatamente con el presidente Blanco y la ministra Muñoz empezamos a investigar. Pero yo no tenía conocimiento de aquello”, agregó.

    Es así como Chevesich apunta que “por eso, también yo en mi discurso manifesté que es menester un círculo virtuoso con la abogacía. Porque en la Administración de Justicia no solo están los jueces, la Judicatura, sino que también están los abogados que son auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, si se dice que hay un secreto a voces, bueno, debió haberse denunciado antes”.

    Proyecto para conmutar condenas

    En la ocasión, la presidenta de la Corte Suprema, abordó el proyecto que busca conmutar condenas a presos por causas de Derechos Humanos, y que fue aprobado en general por el Senado.

    “Como lo he manifestado, los tribunales tienen que cumplir la ley y si esa ley se dicta, es una ley de la República, los tribunales tienen que cumplirla”, señaló, añadiendo que “los tribunales están llamados, cuando uno asume un cargo en la Judicatura, uno jura o promete cumplir lo que manda la Constitución Política de la República y las leyes”.

    Según explicó, “las leyes tienen que cumplirse, esa es la obligación que tienen los tribunales. Independiente que en el momento que uno aplique la ley, también hay que tener presente que hay convenios sobre materia de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad que recoge el artículo 5º y ahí cada tribunal tendrá que aplicar la ley, aplicar las convenciones y disponer lo correspondiente”.

