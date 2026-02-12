“Chile contra el hambre y la pobreza”: cómo se financiará la ayuda humanitaria que el gobierno enviará a Cuba

En medio del debate sobre la crisis que está atravesando Cuba y las presiones del Partido Comunista, el gobierno de Gabriel Boric confirmó la ayuda humanitaria a Cuba, a través de un fondo especial.

Tras evaluar la situación, luego de que Estados Unidos reforzara el bloqueo a la isla, el canciller Alberto Van Klaveren anunció que como administración “estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba“.

El acto solidario será financiado a través de un fondo denominado “Chile contra el hambre y la pobreza”, o también conocido como “Fondo Chile”. Fue creado en 2011, con el fin de promover la cooperación internacional .

El fondo tiene tres líneas de trabajo. Las dos primeras están sujetas a un concurso cuya convocatoria es abierta y se difunde con anticipación. Estos proyectos deben señalar –de manera explícita– el combate contra el hambre y la pobreza y ser implementados en países designados como prioritarios por el comité directivo.

Se trata de proyectos de organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilena que pueden ser gestionados en alianza con organismos públicos chilenos, siempre que la gestión esté bajo la responsabilidad de la OSC. Y también de proyectos de asistencia técnica gestionados por instituciones del gobierno de Chile o por organismos de las Naciones Unidas con presencia en Chile. En la ejecución pueden participar organizaciones privadas y OSC, bajo la modalidad de alianzas.

Una tercera de línea de trabajo da respuesta a peticiones de ayuda humanitaria recibidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que las remite –mediante autoridades pertinentes– a la Secretaría Ejecutiva del Fondo para ser evaluadas por el comité directivo. Esta línea de financiamiento permanece abierta y por su naturaleza circunstancial, no tiene convocatoria.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que se encuentran evaluando la magnitud de la ayuda. “Es un aporte de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas”.

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son los organismos encargados de manejar los fondos destinados específicamente a la política exterior y la asistencia técnica.

El cientista político y director del Magíster de Administración Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, explicó que respecto a la ayuda humanitaria “el canal natural es el Fondo Chile y la AGCID. Estos organismos administran fondos destinados específicamente a la política exterior y la asistencia técnica”.

Además, aseguró que esta posibilidad enciende un debate en la clave de entender cómo se va a concretar esta ayuda apuntando a que “técnicamente, estos recursos no se improvisan quitándolos de urgencias domésticas de última hora, sino que provienen de glosas ya aprobadas por el congreso en la Ley de Presupuestos 2026″.

Asimismo, se espera que esta iniciativa se enfoque en mitigar los efectos de la crisis energética y el desabastecimiento del país caribeño, a través de insumos médicos, alimentos y logística de las Fuerzas Armadas.