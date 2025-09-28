SUSCRÍBETE
Nacional

Chile es reconocido por los Óscar del Turismo: recibe cinco premios en los World Travel Awards 2025

En particular, recibió los reconocimientos por Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (por el Desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Imagen del Desierto de Atacama, reconocido como Mejor Destino Romántico

En el contexto de las premiaciones de los World Travel Awards (WTA) de Sudamérica de 2025, Chile recibió un total de cinco reconocimientos por parte de la organización.

Los WTA se desarrollan desde 1993 y son reconocidos a nivel mundial como los “Óscar del turismo”. Este año, la ceremonia de premiación se desarrolló en Cancún, México.

Los reconocimientos fueron destacados por la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, quien señaló que “son una muestra del enorme valor y diversidad de experiencias que ofrece Chile como destino turístico”.

Mientras tanto, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, resaltó la premiación por Mejor Destino de Turismo Aventura, en que nuestro país ha sido reconocido en la región por onceava ocasión consecutiva.

“Nos da mucho orgullo saber que para el mundo Chile sigue siendo un destino líder en muchos ámbitos. En la aventura llevamos más de una década siendo líderes en Sudamérica y volvemos a recibir este reconocimiento justamente en un año marcado porque Chile justamente seré sede de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura de ATTA”, resaltó.

“Eso sin lugar a dudas nos traerá nuevas oportunidades para posicionar al país en segmentos que valoran la naturaleza y además la experiencia de navegar por nuestro territorio conectando con destinos únicos de Chile”, agregó al respecto.

World Travel Awards

