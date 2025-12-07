Chile se integra por primera vez a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje con Renca y San Nicolás

La UNESCO anunció la incorporación de Renca y San Nicolás a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, lo que representa el ingreso de Chile —por primera vez— a esta plataforma internacional creada en 2013 para promover políticas de aprendizaje continuo.

Este año se sumaron 72 nuevas ciudades de 46 países, entre ellas representantes de 13 naciones que ingresan por primera vez, como Benín, Mongolia, Venezuela y Estados Unidos.

En su evaluación, la UNESCO destacó el modelo de Renca basado en la estrategia “Crecer en Renca”, que articula programas de salud integral, bienestar socioemocional, fomento lector, educación ambiental, actividad física y formación en ciencia y tecnología para niños, niñas y adolescentes desde la gestación hasta la enseñanza media . Según datos municipales, más de 10 mil menores participan anualmente en estas iniciativas.

La comuna también fue reconocida por sus programas de nivelación de estudios y empleabilidad, acciones de revinculación escolar y su oferta de educación ambiental, que incluye reforestación comunitaria y actividades en los Cerros de Renca. La organización además valoró la articulación entre municipio, servicios de salud, establecimientos educacionales, organizaciones sociales, universidades y empresas.

Entre los elementos observados se mencionan políticas locales de salud mental como “Renca Contigo”, que entrega apoyo especializado en escuelas, y espacios de innovación pública como La Fábrica. El alcalde Claudio Castro afirmó que la incorporación a la red “confirma el avance hacia un modelo de desarrollo centrado en las personas” y respaldó la continuidad del enfoque territorial de aprendizaje.

La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje reúne actualmente a urbes que impulsan estrategias para fortalecer sistemas educativos locales, inclusión social y desarrollo sostenible, y facilita el intercambio de experiencias y la cooperación técnica entre sus miembros.