Nacional

Chile volverá a ser sede de la cumbre APEC en 2032

Durante la sesión de cierre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, el Presidente Gabriel Boric sostuvo un encuentro con la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae.

Por 
Roberto Martínez
 
David Tralma

Chile volverá a ser anfitrión de la cumbre APEC en 2032, así lo anunció oficialmente la organización durante la sesión de cierre del foro que se desarrolló esta semana en Gyeongju, Corea del Sur.

El anuncio fue realizado en el marco de la Declaración de Líderes del Asia-Pacífico, en la que se confirmaron las próximas sedes del foro: China (2026), Vietnam (2027), México (2028), Singapur (2030), Japón (2031), Chile (2032), Papúa Nueva Guinea (2033) y Perú (2034).

La confirmación posiciona nuevamente a Chile como un actor relevante dentro del bloque económico más importante del Pacífico, compuesto por 21 economías que concentran cerca del 60% del PIB mundial y el 40% del comercio global.

Cabe recordar que la última vez que Chile debía ser sede de la APEC en 2019, año en que la cumbre debió suspenderse por el estallido social.

Reunión con primera ministra de Japón

En el cierre del foro, el Presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión bilateral con la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, a quien felicitó por convertirse en la primera mujer en la historia en liderar el gobierno japonés.

A través de su cuenta en X, el Mandatario escribió: “Esta mañana en Corea, me reuní con la Primera Ministra de Japón, Takaichi Sanae, a quien expresé mis felicitaciones en nombre de Chile por ser la primera mujer en la historia en asumir tan alta responsabilidad en su país”.

En el mismo tenor, remarcó que “con Japón seguiremos trabajando estrechamente en base a nuestros valores compartidos por el desarrollo del Asia Pacífico”.

marcelo segura

El encuentro bilateral se desarrolló en el marco de la jornada final de la cumbre APEC, que reunió a líderes de las principales economías de la región para debatir sobre integración comercial, cooperación y desarrollo sostenible.

Durante su intervención en el foro, Boric reafirmó su defensa del multilateralismo como pilar de la política exterior chilena, subrayando que el diálogo y la cooperación son esenciales para el progreso regional.

Asimismo, en su participación en el CEO Summit de APEC, el Jefe de Estado cuestionó las políticas proteccionistas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que “es el multilateralismo y el diálogo lo que nos va a llevar al desarrollo, no la imposición del más fuerte”.

Además, Boric hizo un llamado a respetar el derecho internacional frente a los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, y destacó avances de su gestión en materia social y laboral, como el Copago Cero, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma de pensiones.

El Presidente concluirá su gira por Asia este sábado y regresará a Chile el domingo. Sin embargo, volverá a salir del país el próximo miércoles para asistir a la Cumbre Climática COP30, que se realizará en Brasil.

