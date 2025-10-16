Chinamart: Fiscalía insiste en citación a Juanito González, pieza clave en la trama que complica a Karol Cariola

El equipo investigativo que encabeza el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en la denominada causa Chinamart, donde se indaga a la diputada Karol Cariola (PC), a la exalcaldesa Irací Hassler (PC) y a empresarios chinos, no detiene sus pesquisas.

Además de la revisión de evidencia incautada, análisis de conversaciones extraídas desde los celulares de los imputados y de otras pericias solicitadas al equipo especializado de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), lo persecutores buscan insistir en la obtención de la declaración de un sujeto que asoma como pieza clave en esta indagación.

Se trata de Jorge Patricio Cárcamo Castro, conocido en el partido liderado por Lautaro Carmona como “Juanito González” -su chapa en tiempos de dictadura- y quien, de acuerdo con las acotaciones realizadas por efectivos de la Brigada Anticorrupción, ejercía como n exo entre la diputada, la exjefa comunal de Santiago y empresarios chinos que colaboraban con ambas.

Foto: Aton JAVIER SALVO/ATON CHILE

La primera vez que el imputado fue citado para que entregara su testimonio ante los investigadores, no concurrió y transmitió a través de su defensa, encabezada por los abogados Ramón Sepúlveda y el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), que se acogería a su derecho a guardar silencio.

Pese a ello, el fiscal Ricardo Soto decidió insistir en la diligencia y, recientemente despachó una nueva instrucción particular para que se concretase el interrogatorio.

Así, Cárcamo quedó nuevamente convocado para comparecer ante efectivos de la PDI. Ahora la nueva fecha será el 13 de noviembre a las 9.30 horas.

Los pasos de la defensa

Como se describe en informes contenidos en la carpeta investigativa, Jorge Cárcamo actuaba como puente entre la expresidenta de la Cámara y el empresario Bo Yang, quien recurría a Cariola para que intercediera por él ante distintas autoridades. Fue por él, de acuerdo con antecedentes del caso, que la congresista recurrió ante la exalcalde Irací Hassler (PC) para conseguir avanzar en la renovación de una patente comercial.

Por lo mismo es que hoy los persecutores insisten en recabar su testimonio y por lo que anteriormente allanaron su domicilio.

Pero pese a que los fiscales volvieron a la carga, la postura de defensa del militante comunista no ha variado y su estrategia, como pudo conocer La Tercera, es seguir en absoluto silencio.

Consultado sobre la nueva citación el abogado Ramón Sepúlveda adelantó que no prestarán testimonio: “Por segunda vez se cita a nuestro cliente a prestar declaración, pese a que se le ha dicho expresamente a la Fiscalía que ejercerá su derecho a guardar silencio".

El abogado Ramón Sepúlveda. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

“En este caso claramente no existen hechos que configuren delito alguno y el Ministerio Público busca a través de estas diligencias levantar causas que claramente no tienen ningún mérito. Por nuestra parte, esperaremos que avancen las últimas diligencias para luego pedir el sobreseimiento, que es lo que debería ocurrir", agregó el penalista.

Sepúlveda insistió en que “la persecución penal debe ser en base a hechos reales y no por prejuicios y especulaciones que es lo que hemos visto en esta causa”.