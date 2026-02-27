Choque de camiones deja un conductor fallecido en la Ruta 5 Norte en Ovalle

Una persona fallecida dejó un accidente de tránsito entre dos camiones en la Ruta 5 Norte, en la región de Coquimbo.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, en el kilómetro 380 de la Ruta 5 Norte, en el sector de Oruro, en la comuna de Ovalle, cuando uno de los vehículos impactó al otro prendiéndose fuego en el lugar.

De acuerdo información preliminar uno de los camiones se encontraba detenido en la berma, cuando por causas que se desconocen fue impactado por el segundo vehículo.

Según detalla Radio Biobío, el camión incendiado corresponde a uno de transporte de cemento.

A raíz de la emergencia al lugar llegó personal de Bomberos para controlar la situación.