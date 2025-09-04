SUSCRÍBETE
Nacional

Choque de camiones provoca corte total de tránsito en el acceso al túnel Lo Prado de Ruta 68 en dirección a Santiago

Flujo de vehículos fue desviado en el enlace Panguiles hacia la cuesta Barriga.

José NavarretePor 
José Navarrete
Imagen referencial de archivo Andres Perez

Un colisión de camiones provocó el corte total de tránsito en la Ruta 68 en dirección a Santiago a la altura del acceso al túnel Lo Prado, la mañana de este jueves.

El choque se registró poco antes de las 9.00 horas, en la salida del túnel.

Según información policial preliminar, un camión tres cuartos impactó por la parte trasera a una grúa que asistía un camión que transitaba a baja velocidad.

A raíz de la colisión, el vehículo menor resultó con daños en su parte frontal derecha.

El copiloto sufrió lesiones en sus extremidades y fue trasladado al Hospital Félix Bulnes para recibir atención médica.

El conductor del camión tres cuartos no presentó lesiones de consideración.

Personal de Carabineros concurrió rápidamente al lugar para controlar el tránsito y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, con el fin de restablecer la normal circulación en la ruta.

Se reportó alta congestión en Curacaví durante la mañana ya que todo el flujo de la Ruta 68 desviado en enlace Panguiles hacia la cuesta Barriga.

