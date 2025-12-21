Accidente de tránsito en Ruta 5 Sur deja fallecidos a un funcionario de la FACh y su hija de 7 años

Accidente en Ruta 5 Sur deja dos fallecidos: un funcionario de la FACh y su hija de 7 años

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 114,600, en dirección al sur, luego de que una camioneta conducida por un sujeto en estado de ebriedad colisionara a otro vehículo, dejando dos personas fallecidas, entre ellas una niña de siete años.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el impacto se produjo en la parte posterior del vehículo que antecedía, lo que provocó su volcamiento, en la Región de O’Higgins. El automóvil era conducido por un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quien viajaba junto a su esposa y sus dos hijas, de 15 y 7 años, respectivamente.

Producto del accidente, el conductor falleció en el lugar, mientras que su cónyuge y ambas hijas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia hasta el Hospital Regional. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la menor de siete años falleció posteriormente en el recinto asistencial, tras permanecer en riesgo vital.

El capitán Juan Ramírez Madreada, comisario de la 4ª Comisaría de Rengo, lamentó el hecho y confirmó que el conductor de la camioneta fue detenido , estableciéndose que manejaba en manifiesto estado de ebriedad.

En el lugar trabaja personal especializado de la SIAT de Carabineros, con el objetivo de establecer la causa basal del accidente y reconstruir la dinámica de los hechos.

Finalmente, desde la institución reiteraron el llamado a la conducción responsable. “Instamos a los conductores a no beber alcohol si van a manejar. Entreguen las llaves y seamos responsables para evitar este tipo de tragedias”, señaló el capitán Ramírez, agregando que Carabineros mantendrá controles y fiscalizaciones permanentes durante estas fechas.