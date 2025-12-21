SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Accidente de tránsito en Ruta 5 Sur deja fallecidos a un funcionario de la FACh y su hija de 7 años

    El conductor de una camioneta fue detenido por su presunta responsabilidad, al protagonizar el accidente en manifiesto estado de ebriedad, según informó Carabineros.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
     
    Joaquín Barrientos
    Accidente en Ruta 5 Sur deja dos fallecidos: un funcionario de la FACh y su hija de 7 años

    Un fatal accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 114,600, en dirección al sur, luego de que una camioneta conducida por un sujeto en estado de ebriedad colisionara a otro vehículo, dejando dos personas fallecidas, entre ellas una niña de siete años.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el impacto se produjo en la parte posterior del vehículo que antecedía, lo que provocó su volcamiento, en la Región de O’Higgins. El automóvil era conducido por un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quien viajaba junto a su esposa y sus dos hijas, de 15 y 7 años, respectivamente.

    Producto del accidente, el conductor falleció en el lugar, mientras que su cónyuge y ambas hijas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia hasta el Hospital Regional. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la menor de siete años falleció posteriormente en el recinto asistencial, tras permanecer en riesgo vital.

    El capitán Juan Ramírez Madreada, comisario de la 4ª Comisaría de Rengo, lamentó el hecho y confirmó que el conductor de la camioneta fue detenido, estableciéndose que manejaba en manifiesto estado de ebriedad.

    En el lugar trabaja personal especializado de la SIAT de Carabineros, con el objetivo de establecer la causa basal del accidente y reconstruir la dinámica de los hechos.

    Finalmente, desde la institución reiteraron el llamado a la conducción responsable. “Instamos a los conductores a no beber alcohol si van a manejar. Entreguen las llaves y seamos responsables para evitar este tipo de tragedias”, señaló el capitán Ramírez, agregando que Carabineros mantendrá controles y fiscalizaciones permanentes durante estas fechas.

    Más sobre:AccidenteFAChRuta 5 SurTragediaAccidente Vehicular

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

    “Emergencia superada”: Ejecutivo confirma retiro de bidones de ácido sulfónico abandonados en ruta F-740 en Quilpué

    Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

    “¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

    Israel aprueba la creación de 19 asentamientos nuevos en Cisjordania para evitar la conformación de un Estado palestino

    Dos accidentes de tránsito que involucran a motociclistas dejan dos fallecidos en O’Higgins

    Lo más leído

    1.
    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    2.
    Armada rescata con éxito a familia australiana que quedó varada en sector de canal Ballenero, en Magallanes

    Armada rescata con éxito a familia australiana que quedó varada en sector de canal Ballenero, en Magallanes

    3.
    Pasó dos noches en medio de la cordillera: encuentran con vida a joven que se extravió realizando senderismo en Farellones

    Pasó dos noches en medio de la cordillera: encuentran con vida a joven que se extravió realizando senderismo en Farellones

    4.
    Declaran emergencia comunal en Quilpué por hallazgo de 46 bidones de ácido sulfónico en Lo Orozco

    Declaran emergencia comunal en Quilpué por hallazgo de 46 bidones de ácido sulfónico en Lo Orozco

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    “Emergencia superada”: Ejecutivo confirma retiro de bidones de ácido sulfónico abandonados en ruta F-740 en Quilpué
    Chile

    “Emergencia superada”: Ejecutivo confirma retiro de bidones de ácido sulfónico abandonados en ruta F-740 en Quilpué

    Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

    Accidente de tránsito en Ruta 5 Sur deja fallecidos a un funcionario de la FACh y su hija de 7 años

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”
    Negocios

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    La predilección de Starbucks por el mercado chileno

    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    A la par de Cristiano Ronaldo: el récord anotador que mete a Kylian Mbappé de lleno en la historia del Real Madrid
    El Deportivo

    A la par de Cristiano Ronaldo: el récord anotador que mete a Kylian Mbappé de lleno en la historia del Real Madrid

    Las figuras top que engalanan la Copa Africana de Naciones que arranca este domingo

    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Los malditos y los listos

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación
    Mundo

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

    “¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

    Israel aprueba la creación de 19 asentamientos nuevos en Cisjordania para evitar la conformación de un Estado palestino

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar