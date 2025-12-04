VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Christine Sleeter y alza de matrícula migrante: “El profesor asume que sabe lo que necesita hacer, pero no es así”

    De visita en el país para exponer sobre interculturalidad y antirracismo, la galardonada académica estadounidense analiza el rol transformador del aula. Además, ante el alza de la matrícula migrante, sostiene que la clave para una educación integradora radica en que los docentes "aprendan a escuchar", abandonen la suposición de que lo saben todo y construyan un currículo que valide las historias y conocimientos que los alumnos diversos traen consigo.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Christine Sleeter. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    En una época en que la diversidad cultural es cada vez más frecuente en las aulas chilenas, con colegios que superan el 50% de matrícula migrante, los desafíos crecen casi al mismo ritmo, sobre todo considerando que como parte de una sociedad cohesionada, el papel de la educación en la formación de actitudes y entendimientos puede ser transformador. Christine Sleeter, profesora emérita de la Universidad Estatal de California, ha dedicado más de cuatro décadas a la educación multicultural y antirracista, y ha ayudado a cientos de educadores a convertirse en mejores docentes para los estudiantes culturalmente diversos de las escuelas.

    Ahora está en Chile como parte del equipo de expositores del seminario sobre Afrodescendencia, Interculturalidad y Antirracismo en los Espacios Educativos, organizado por el Núcleo Milenio de Investigación sobre Educación Antirracista en Chile (MRACE), y que se llevó a cabo en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica. El próximo 9 de diciembre estará también en la Universidad Mayor, con una presentación sobre “La teoría crítica de la raza y la blancura en la formación docente”.

    Según cuenta en conversación con La Tercera, su investigación más reciente ha examinado el impacto de los estudios étnicos en Estados Unidos, así también como el impacto en los estudiantes y qué implicaciones tiene eso para el currículo en las escuelas y la forma en que se enseña en esta materia.

    Christine Sleeter. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    En tal sentido, destaca la importancia de un currículo que represente diversas perspectivas y la necesidad de que los docentes mantengan altas expectativas para todos los estudiantes, adaptando sus métodos de enseñanza. Además, subraya la relevancia de escuchar y dialogar con los estudiantes, especialmente en contextos culturalmente diversos.

    ¿Identifica algunos elementos fundamentales para definir una educación multicultural verdaderamente transformadora?

    Sí. Uno de los elementos es que el currículo representa los puntos de vista de varios grupos, historias y literaturas, y que no se base solo en un grupo. Y en las sociedades que conozco, aunque mucha gente piense que son países homogéneos, no lo son realmente cuando te adentras un poco. Hay múltiples perspectivas, múltiples historias. Otra cosa es que los profesores tienen altas expectativas para sus alumnos y no siempre saben cómo implicar a los estudiantes en el aprendizaje de formas que realmente los involucren. Muy a menudo los profesores piensan que los estudiantes indígenas o que vienen de otras partes del mundo, si no rinden bien, necesitan mucha remediación y no tienen capacidad académica. Y en realidad no es así, si aprendes a implicar a los estudiantes.

    ¿Qué competencias deberían desarrollar los profesores para trabajar eficazmente con grupos cultural y lingüísticamente diversos?

    Aprender a escuchar a sus alumnos, dialogar con ellos y no hacer suposiciones sobre lo que piensan o lo que quieren. Por ejemplo, participé en un proyecto en Nueva Zelanda cuyo principal énfasis era que los profesores aprendieran lo que ocurre en el aula con sus alumnos y, en particular, con sus estudiantes indígenas maoríes. La forma normal de enseñar es que el profesor asume que sabe todo lo que necesita hacer en lugar de asumir que no lo sabe, pero los estudiantes aportan mucho conocimiento y puedes trabajar junto a ellos para crear un ambiente de aula que funcione para ellos, porque la mayoría realmente quiere tener éxito.

    ¿Y qué estrategias pueden implementar las escuelas para prevenir la segregación en un contexto de mayor matrícula migrante?

    Diría que una de las cosas es involucrar a los miembros de la comunidad para descubrir qué funcionaría en ese lugar, involucrar a los padres, involucrar a líderes comunitarios, que incluyen a la comunidad migrante. No necesariamente tendrán las respuestas, pero sí iniciar un diálogo que implique comunidad. Normalmente es a través del diálogo y puedes buscar formas que te ayuden a lograrlo.

    Foto: José Luis Muñoz. JOSE LUIS MUOZ

    ¿Qué cambiaría en la forma en que las sociedades hablan sobre la diversidad en la educación?

    En Estados Unidos, por ejemplo, una de las cosas que ayudan es contar con una fuerza docente más diversa. La mayoría de los profesores allá son blancos, cerca del 80%, y solo alrededor del 45% de los estudiantes son blancos. Tener más profesores de entornos minoritarios marca una gran diferencia. Pero en gran parte la forma en que hacemos la formación de profesores y nuestras políticas no facilitan realmente eso. Me gustaría cambiar los obstáculos que dificultan tener una población docente más diversa.

    ¿Y estas propuestas crean resistencia de la visión conservadora de los padres, por ejemplo?

    Sí, es un problema porque muchos padres blancos conservadores y adinerados sacan a sus hijos de las escuelas públicas y los meten en colegios privados. Y eso no prepara a sus hijos para el país tan diverso en el que viven. Así que es un problema constante.

    Más sobre:EducaciónAntiracismoMigraciónChileMulticulturalidadSeminario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad

    Las propuestas de Coanil a José Antonio Kast para un Chile “más inclusivo”

    Plan de Búsqueda: ministro Troncoso encabeza diligencias en Pisagua

    Las mejores series del 2025, según el New York Times

    Exgerente general de Reale Seguros, Óscar Huerta, arriba a nueva gerencia de Ripley Corp

    Sujetos asaltan al menos dos locales de centro comercial de Maipú y realizan disparos al aire

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Las propuestas de Coanil a José Antonio Kast para un Chile “más inclusivo”
    Chile

    Las propuestas de Coanil a José Antonio Kast para un Chile “más inclusivo”

    Plan de Búsqueda: ministro Troncoso encabeza diligencias en Pisagua

    Sujetos asaltan al menos dos locales de centro comercial de Maipú y realizan disparos al aire

    Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad
    Negocios

    Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad

    Exgerente general de Reale Seguros, Óscar Huerta, arriba a nueva gerencia de Ripley Corp

    CMPC del grupo Matte presenta proyecto eólico por casi US$ 400 millones en la Región del Biobío

    Las mejores series del 2025, según el New York Times
    Tendencias

    Las mejores series del 2025, según el New York Times

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Las exigencias de Daniel Garnero para el 2026 de la UC: “Vamos a necesitar un plantel mucho más amplio, este era corto”
    El Deportivo

    Las exigencias de Daniel Garnero para el 2026 de la UC: “Vamos a necesitar un plantel mucho más amplio, este era corto”

    Actualizan estado de salud de Esteban Paredes tras sufrir una descompensación

    El cuarto chileno más ganador de la historia: Eduardo Vargas gana inesperado título con Nacional pese a jugar en Audax

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta
    Cultura y entretención

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Macron exhorta en China a Xi Jinping a mediar por un alto el fuego en Ucrania
    Mundo

    Macron exhorta en China a Xi Jinping a mediar por un alto el fuego en Ucrania

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras una nueva interrupción en el escrutinio

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola