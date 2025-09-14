Cierran estación de Metro tras convocatoria de hinchas azules para celebrar victoria ante Colo Colo por la Supercopa

La euforia azul tras la obtención de la Supercopa ante Colo Colo obligó a tomar medidas excepcionales en el transporte público. Pasadas las 19.00 horas de este domingo, Metro de Santiago informó que la estación Estadio Nacional de la Línea 6 fue cerrada y los trenes dejaron de detenerse allí debido a un “procedimiento de seguridad”.

La decisión se adoptó luego de que la barra de “Los de Abajo” convocara a los hinchas de Universidad de Chile a una celebración masiva en el frontis del principal recinto deportivo del país.

“¡Atención azules! Dejamos cordialmente invitada a toda la hinchada el día de hoy desde las 19:00 hrs. al mono pilucho Estadio Nacional ”, señaló la agrupación en un mensaje difundido a través de X.

¡Atención azules!



Dejamos cordialmente Invitada a toda la hinchada el día de hoy desde las 19:00 hrs. al mono pilucho Estadio Nacional.



Los de Abajo. pic.twitter.com/9ahfLPpEIa — ★BARRA LOS DE ABAJO★ (@U_LOSDEABAJO) September 14, 2025

Con banderas y cánticos dirigidos hacia su archirrival, los simpatizantes del club universitario han ido llegando a las inmediaciones del coliseo ñuñoíno, lo que ha obligado el despliegue de personal policial y motivó el cierre preventivo de la estación para evitar incidentes.

Cabe señalar que en el lugar, específicamente en el Court Central Anita Lizana, se disputaba un encuentro de tenis, en el cual los nacionales Tomás Barrios y Matías Soto entregaron el tercer y definitivo punto para Chile en la serie de Copa Davis frente a Luxemburgo.

Hasta el cierre de esta edición, Metro no había entregado un horario de reapertura.

La convocatoria se produjo tras un triunfo histórico, en que Universidad de Chile derrotó a Colo Colo por 3-0 en el Estadio Santa Laura y levantó la segunda Supercopa de su historia, tras diez años de espera desde el título conseguido en 2015 frente a Universidad de Concepción.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez resolvió el partido en el primer tiempo, encaminando una victoria que desequilibra la balanza en finales ante su clásico rival, y en el año de que los albos conmemoran su centenario.

Con este triunfo, los azules suman cuatro definiciones directas ganadas frente a Colo Colo, tras las conquistas de 1959, 1979, 2015 y ahora 2025.