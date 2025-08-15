Cierran paso Los Libertadores por inestabilidad climática

En la mañana de este viernes feriado, las autoridades ordenaron la suspensión del tránsito en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, la ruta en la cordillera de Los Andes conecta la zona centro de Chile y Argentina.

El cierre, según comunicaron mediante la red social X, fue coordinado entre las autoridades chilenas y argentinas luego de recibir reportes de vialidad emanados de ambas partes que hacían ver la inconveniencia de mantener el paso fronterizo funcionando.

El motivo responde a las inestabilidades climáticas en la zona que comenzaron a manifestarse hoy y que dificultan el tránsito de vehículos.

Especialmente durante el invierno, este complejo -conocido también como el Paso Internacional Cristo Redentor- el flujo vehicular tiende a suspenderse por la acumulación de nieve y el riesgo que ello conlleva para la seguridad de los usuarios. Para esta jornada, la temperatura será -16°C la mínima, mientras que la máxima bordeará los -6°C, según lo informado por Meteored.