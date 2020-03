Cinco de los 17 casos de coronavirus están ligados a un colegio de Vitacura

Cinco casos de coronavirus se han confirmado en la comunidad del Colegio San Benito, de Vitacura, según informó el Ministerio de Salud. Se trata de un matrimonio y sus dos hijos (14 y 17 años), con antecedentes de viaje a Europa, y un tercer apoderado, quien tuvo contacto con una persona que estuvo en España. Las dos hijas de este padre, que asistieron al colegio el lunes, fueron puestas en cuarentena y, al cierre de esta edición, se encontraban asintomáticas.

La seguidilla de contagios causó preocupación en la comunidad del recinto, hasta donde llegó la seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, para fiscalizar las medidas de limpieza y ventilación adoptadas. “Este colegio hoy es seguro. Pero eso puede cambiar”, dijo la autoridad, quien destacó que si surjen nuevos casos positivos, podría decretarse cuarentena para ciertos cursos o cerrar el colegio completo, dependiendo del estudio epidemiológico que se haga.

Oyarce, además, informó que los dos adolescentes contagiados con Covid-19 no alcanzaron a asistir a clases, pero sí tuvieron contacto externo con algunos compañeros de curso, que fueron puestos en aislamiento.

En un comunicado, el colegio informó que “estamos haciendo un estrecho seguimiento de otros alumnos que pudieran haber estado en contacto fuera del colegio con personas afectadas”.

El ministro Jaime Mañalich dijo que el recinto seguirá en observación y que “si hubiera un brote en un lugar como ese, de más casos secundarios, o sea que se contagiaron a partir de personas que vinieron, acá, tendríamos que dictaminar una cuarentena”.

Actualmente, la propagación del virus continúa en Fase 2, en la cual el foco es la contención de los contagios. El surgimiento de brotes y, en particular, que no exista trazabilidad de un caso -lo que no ha ocurrido- daría curso a la fase 3, donde se endurecerían las medidas de control. En ese escenario, las atribuciones de Salud permiten desde suspender eventos públicos a decretar el uso obligatorio de mascarillas en sitios de alta confluencia, como el transporte, colegios o trabajos.

Similitudes con AH1N1

El caso del San Benito recuerda lo ocurrido en 2009 con la pandemia de AH1N1 al interior del Colegio San Nicolás de Myra, en Las Condes. Allí surgió el segundo caso confirmado en el país y, tres días después, ya eran 14 los alumnos y miembros de la comunidad contagiados, con nexos en otros establecimientos del sector oriente, que optaron por suspender las clases.

El ministro de Salud en ese momento, Álvaro Erazo, recordó que la AH1N1 tuvo un fuerte desarrollo en jóvenes y niños, a diferencia del coronavirus, que golpea más fuerte a adultos mayores y enfermos crónicos. “Desde el punto de vista etario hay diferencias, y por eso, el tema de los colegios se tuvo desde un principio, viendo si suspendíamos clases o manteníamos un sistema de vigilancia y control”, dijo el médico, quien agregó que, en ese contexto, no correspondería aplicar aún cuarentena al Colegio San Benito.

En la misma línea, Jeanette Dabanch, infectóloga del Hospital Clínico U. de Chile, planteó que “si aparecen casos que no están relacionados a viajes, y hay un aumento de casos en este colegio, probablemente la autoridad sanitaria va a hacer un cierre. Pero aún es una medida precoz”.

Con los cuatro casos confirmados este martes, el coronavirus suma 17 contagios en cuatro regiones del país.